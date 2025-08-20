Les Émirats arabes unis, un modèle dans la promotion du leadership féminin

DUBAÏ, 20 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont élaboré un cadre global pour l’autonomisation des femmes, adoptant une approche systématique afin de relever les défis, d’élargir les opportunités et de préparer les femmes à assumer des fonctions de leadership dans de multiples secteurs. Ces efforts ont contribué à renforcer la compétitivité du pays aux niveaux régional et international.

Des entités nationales telles que le Conseil pour l’équilibre entre les sexes des Émirats arabes unis et la Fondation des femmes de Dubaï ont joué un rôle majeur dans le développement des capacités de leadership des Émiriennes et dans leur accès à des postes de haut niveau, tant dans le secteur public que privé, en coopération avec de grandes organisations internationales.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), Mouza Mohammed Al Ghuwais Al Suwaidi, secrétaire générale du Conseil pour l’équilibre entre les sexes, a indiqué que le Conseil intensifie ses efforts afin d’accroître la participation des femmes dans le secteur privé et d’augmenter leur représentation dans les postes de direction. Elle a précisé que ces objectifs sont poursuivis à travers des stratégies et initiatives visant à créer des environnements de travail inclusifs et équilibrés, en partenariat avec des acteurs stratégiques du secteur public et privé.

Elle a également souligné que plusieurs entreprises nationales et internationales opérant aux Émirats arabes unis ont adhéré au « Pacte ODD 5 pour accélérer le leadership des femmes dans le secteur privé aux Émirats arabes unis ». Ces entreprises se sont engagées volontairement à porter la représentation des femmes aux postes de direction intermédiaire et supérieure à au moins 30 % d’ici 2025 pour le premier groupe, et d’ici 2028 pour le second groupe d’entreprises ayant récemment rejoint l’initiative.

La Stratégie 2026 du Conseil pour l’équilibre entre les sexes vise à réduire davantage l’écart entre les sexes dans tous les secteurs, à améliorer le classement des Émirats arabes unis dans les rapports internationaux de compétitivité sur l’égalité de genre, et à atteindre l’équilibre entre les sexes dans les postes de décision, tout en consolidant le statut des Émirats comme référence mondiale en matière de législation pour l’égalité des genres.

Dans ce contexte, les Émirats arabes unis se sont classés premiers au niveau régional et 13e au niveau mondial dans l’Indice des inégalités de genre 2025, publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Pour sa part, Naeema Ahli, directrice générale de la Fondation des femmes de Dubaï, a affirmé que la promotion du leadership féminin émirien demeure l’une des principales priorités de l’organisation. Elle a précisé que la Fondation continue de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation avancés visant à développer les compétences en leadership des femmes dans différents secteurs, tout en les préparant à occuper des postes de haut niveau au sein d’organisations internationales, à travers des programmes spécialisés élaborés avec des institutions et universités mondiales expertes en formation exécutive et en leadership.

Elle a ajouté que ces programmes visent non seulement à doter les femmes de connaissances et de compétences modernes en matière de leadership, mais aussi à renforcer leur compréhension des dynamiques de gouvernance dans des environnements professionnels en mutation, tout en consolidant leur confiance dans l’exercice de responsabilités décisionnelles.