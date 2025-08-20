« Culture et Arts de Dubaï » annonce ses préparatifs pour le lancement du « Sommet de la jeunesse culturelle »

DUBAÏ, 20 août 2025 (WAM) – L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï a annoncé l’achèvement de ses préparatifs pour le lancement du « Sommet de la jeunesse culturelle », organisé en partenariat avec le Fonds Watani Al Emarat, le 26 août courant au Musée de l’Union à Dubaï. L’événement vise à mettre en valeur le rôle des jeunes actifs dans le secteur culturel, à leur offrir une plateforme novatrice pour l’échange d’idées et de visions, et à mettre en lumière leurs contributions à l’enrichissement de la scène culturelle locale ainsi qu’à la prospective de l’avenir de la culture.

Le sommet est organisé par le Conseil des jeunes de Dubaï pour la culture, en coopération avec le Conseil de la jeunesse de Dubaï, dans le cadre de l’engagement de l’Autorité à investir dans les énergies de la jeunesse, à stimuler le développement de leurs compétences et à renforcer leur contribution à la consolidation de la position de Dubaï en tant que centre mondial de créativité et d’innovation.

Le programme du sommet comprend des sessions de réflexion créative centrées sur sept axes principaux, parmi lesquels : le rôle de la jeunesse dans la construction de la culture nationale, l’importance de créer des plateformes d’expression des initiatives créatives, les moyens de renforcer le dialogue des jeunes avec les décideurs, ainsi que le soutien des institutions culturelles aux jeunes et le développement de partenariats efficaces transformant les idées en projets d’investissement.

L’événement accueillera également le « Laboratoire national de la culture », une plateforme interactive permettant aux jeunes d’explorer l’avenir de la culture à travers des discussions sur l’innovation et les modes d’expression créative. Des ateliers et sessions variés offriront aux participants des expériences enrichissantes, tandis qu’une exposition intitulée « Pionniers de la culture nationale » présentera les principales réalisations et projets créatifs des jeunes, reflétant l’identité émiratie.