L’OCI tiendra une réunion extraordinaire lundi prochain pour discuter de l’agression israélienne en cours contre le peuple palestinien

DJEDDAH, 21 août 2025 (WAM) – L’Organisation de la coopération islamique (OCI) tiendra lundi prochain une réunion extraordinaire de son Conseil des ministres des Affaires étrangères pour examiner l’agression israélienne en cours contre le peuple palestinien.

La réunion vise à coordonner les positions et les efforts conjoints pour faire face aux décisions et projets visant à consolider l’occupation et le contrôle total israélien sur la bande de Gaza, ainsi qu’aux crimes de génocide, de famine, de déplacement, au blocus israélien et à la crise humanitaire sans précédent qui sévit dans la bande de Gaza.