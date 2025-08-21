Le Pavillon des Émirats arabes unis à l’Expo 2025 Osaka franchit le cap record des trois millions de visiteurs

OSAKA, 21 août 2025 (WAM) – Le Pavillon des Émirats arabes unis à l’Expo 2025 Osaka, Kansai, a accueilli avec fierté son trois millionième visiteur, marquant ainsi une nouvelle étape majeure dans son parcours en tant que l’un des pavillons nationaux les plus visités et admirés de l’Expo.

Depuis son ouverture à la mi-avril 2025, le Pavillon est devenu un espace de récits, de rencontres et de découvertes. Avec son thème « De la Terre à l’Éther », il propose une expérience immersive qui relie l’héritage riche des Émirats arabes unis à leur vision tournée vers l’avenir et le progrès mondial.

L’équipe du Pavillon a profité de cette étape symbolique pour renforcer le dialogue avec les visiteurs et réfléchir au chemin parcouru. Les visiteurs arrivant ce jour-là ont été accueillis avec la même chaleur et hospitalité qui ont fait du Pavillon une destination prisée par un large public.

Les Jeunes Ambassadeurs du Pavillon, aux côtés de l’ensemble de l’équipe, ont joué un rôle central dans cette réussite. Ils ont su donner vie aux récits, favoriser les échanges et créer des moments d’authentique rencontre culturelle. Leur énergie, leur sens de l’accueil et leur engagement ont largement contribué à atteindre ce jalon remarquable.

Shihab Alfaheem, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Japon et commissaire général du Pavillon des Émirats arabes unis à l’Expo 2025 Osaka, a déclaré : « Atteindre le seuil des trois millions de visiteurs est une étape majeure pour le Pavillon des Émirats arabes unis. C’est une réalisation précieuse qui témoigne de la résonance mondiale de l’histoire des Émirats et de nos aspirations partagées pour l’avenir. Chaque visiteur qui franchit nos portes apporte sa voix à ce voyage collectif. Ensemble, nous façonnons une narrative qui transcende les frontières, embrasse la diversité et accélère le progrès. Avec encore deux mois devant nous, nous souhaitons accueillir davantage de visiteurs dans notre pavillon. »

Conçu par le collectif Earth to Ether Design, réunissant des partenaires émiratis, japonais et internationaux, le Pavillon a reçu de nombreux éloges pour sa vision architecturale, sa construction durable et la puissance de ses récits. Ses 90 colonnes, façonnées à partir de déchets agricoles de palmiers et inspirées par le palmier-dattier, reflètent une philosophie de conception fondée sur une finalité partagée, l’échange créatif et la recherche du progrès pour toute forme de vie.

À l’intérieur, les visiteurs parcourent cinq zones thématiques qui mettent en valeur les avancées audacieuses des Émirats dans l’exploration spatiale, l’innovation en santé, les technologies durables et le patrimoine culturel. La conception sensorielle du Pavillon, ses installations interactives et le fil narratif de son parcours offrent une expérience profondément engageante.

En plus de son architecture et de ses expositions, le Pavillon est devenu un véritable centre culturel dynamique de l’Expo. Sa programmation quotidienne propose des conférences spécialisées, des ateliers créatifs, des présentations de gastronomie émiratie et des performances artistiques qui attirent aussi bien les visiteurs que les participants de l’Expo.

De nombreux visiteurs y reviennent une deuxième ou même une troisième fois, preuve de l’empreinte durable qu’il laisse et du lien qu’il crée entre les cultures. Ces événements continuent de rassembler des foules enthousiastes, renforçant le rôle du Pavillon comme un espace de dialogue, de créativité et de connexion humaine.

Avec l’Expo 2025 qui se poursuivra jusqu’au 13 octobre 2025, le Pavillon des Émirats arabes unis continue d’accueillir le monde à bras ouverts, invitant chaque visiteur à explorer les valeurs durables des Émirats et leur vision d’un avenir partagé et florissant.