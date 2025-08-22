La Ligue arabe condamne l’approbation par Israël d’un projet de colonisation

LE CAIRE, 21 août 2025 (WAM) – La Ligue des États arabes a fermement condamné le plan approuvé par le gouvernement israélien dans la zone connue sous le nom de E1, à l’est de Jérusalem, soulignant que ce projet constitue une menace réelle pour les perspectives de concrétisation de la solution à deux États et pour l’établissement d’un État palestinien contigu.

Dans une déclaration publiée jeudi, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, a affirmé que ce projet de colonisation divise la Cisjordanie et compromet la continuité territoriale de l’État palestinien, le qualifiant de rêve ancien de la droite israélienne visant à empêcher l’établissement d’un État palestinien.

Il a souligné la nécessité pour la communauté internationale de s’opposer à ce projet de colonisation dangereux, en insistant sur le fait que la protection de la solution à deux États constitue une priorité absolue, d’autant plus que l’alternative serait la poursuite de la violence et de l’instabilité.

Aboul Gheit a ajouté que l’approbation de ce plan par Israël révèle une nouvelle fois la nature profondément expansionniste du groupe dirigeant.