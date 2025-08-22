Le Qatar, au nom du Groupe arabe à l’ONU, affirme que la sécurité et la stabilité de la Syrie font partie intégrante de la sécurité arabe et régionale

NEW YORK, 22 août 2025 (WAM) – L’État du Qatar a affirmé, dans une déclaration prononcée au nom du Groupe arabe auprès des Nations unies, que la sécurité et la stabilité de la Syrie font partie intégrante de la sécurité arabe et régionale. Il a souligné que la préservation de l’unité de la Syrie et de ses institutions nationales constitue la véritable garantie pour prévenir toute déstabilisation régionale, lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et empêcher le retour de groupes terroristes.

La déclaration a été présentée par la représentante permanente du Qatar auprès des Nations unies, Cheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient et sur les volets politique et humanitaire concernant la République arabe syrienne.

Elle a indiqué que la Syrie traverse une phase critique où son peuple est confronté à de difficiles défis sécuritaires, humanitaires, économiques et de développement, lesquels affectent les conditions de vie des citoyens et pèsent sur les institutions de l’État. Elle a ajouté que, bien que des efforts nationaux soient déployés pour relever ces défis, les difficultés actuelles nécessitent un soutien international afin de mener à bien la phase de relèvement et de reconstruction, ce qui aurait un impact positif sur la stabilité de la Syrie et de son environnement régional.

Elle a déclaré que le Groupe arabe souligne l’importance de consolider l’unité nationale sous l’égide de l’État et de ses institutions, de renforcer la confiance, d’étendre la sécurité et la stabilité, de promouvoir le développement et d’avancer dans un processus politique global, conduit et dirigé par les Syriens, avec la large participation de toutes les composantes du peuple syrien. Un tel processus garantirait, a-t-elle affirmé, les droits des citoyens et renforcerait la réconciliation nationale, la paix sociale et la justice transitionnelle.

Cheikha Alya a en outre relevé que le Groupe arabe salue les mesures prises par le gouvernement syrien en vue de réaliser ces objectifs, ainsi que sa coopération avec la communauté internationale et le système des Nations unies, et a souligné l’importance du rôle de l’ONU dans l’appui aux efforts nationaux dans ces domaines.

Elle a ajouté que le Groupe arabe réaffirme son attachement à l’unité nationale et régionale de la Syrie, à sa souveraineté et à son indépendance, et rejette toute violation de son intégrité territoriale ou de sa souveraineté. Il rejette également toute ingérence extérieure dans les affaires syriennes, ou toute tentative visant à semer la discorde, à imposer des faits accomplis illégaux sur le terrain, ou à pousser vers une partition ou une fragmentation. Le Groupe a exprimé sa profonde inquiétude face aux actes de violence visant à saper la sécurité et la stabilité en Syrie.