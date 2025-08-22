« Al Seer Marine » lance sa stratégie de transformation vers l’intelligence artificielle

ABOU DHABI, 22 août 2025 (WAM) – La société Al Seer Marine Equipment and Supplies, filiale de la société International Holding Company (IHC), a annoncé le lancement de sa stratégie globale de transformation basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui constituera la pierre angulaire de sa prochaine étape de développement. Cette initiative vise à adopter les systèmes les plus intelligents afin de renforcer l’automatisation dans la construction navale, la fabrication de navires autonomes, la gestion de flotte, la logistique et l’optimisation des opérations.

Al Seer Marine a dévoilé « NOVA », le premier observateur du conseil d’administration assisté par l’IA et dépourvu de droit de vote, une première dans le secteur maritime aux Émirats arabes unis.

Le nom « NOVA » est l’acronyme de « Neuronal Oversight and Virtual Automation ». Ce système renforce la gouvernance interne de l’entreprise, permet de poser directement des questions et d’obtenir des simulations prospectives lors des réunions du conseil d’administration, tout en optimisant l’utilisation des budgets, et en supervisant automatiquement les filiales et coentreprises.

Développé par la société Aleria, « NOVA » est capable de traiter différents types de données financières et opérationnelles dispersées, de les relier aux informations de marché et de les transformer en analyses stratégiques en temps réel. Le système bénéficie des capacités d’apprentissage continu de l’IA, détecte les anomalies et génère des perspectives prédictives permettant au conseil d’administration d’assurer une supervision intelligente du cycle opérationnel, afin d’améliorer la disponibilité et la sécurité des navires.

Jay Nevins, directeur général d’Al Seer Marine, a déclaré : « L’intelligence artificielle a toujours été un pilier de nos opérations. De la gestion de flotte et de la construction navale au développement de navires autonomes et à la fabrication avancée, nous intégrons l’IA dans tous les aspects de notre activité. Cela nous permet d’accroître notre efficacité, d’améliorer les standards de sécurité et de rehausser la performance dans l’ensemble de nos secteurs. »

Il a ajouté que le lancement de « NOVA » représente une étape majeure de cette transformation, car il permet de convertir les données en informations immédiates, renforçant ainsi les opérations quotidiennes de l’entreprise et sa compétitivité sur le long terme.

Les principaux avantages offerts par « NOVA » résident dans l’amélioration de l’engagement des membres du conseil d’administration grâce à la possibilité de poser des questions directes sur divers aspects de l’activité, de modéliser des scénarios potentiels et de fournir des capacités d’analyse prédictive.

Le système combine des données structurées, issues des ERP et des bases de données, avec des informations non structurées provenant de feuilles de calcul et de fichiers dispersés. Il les relie en temps réel aux données de marché pour générer des analyses prospectives, facilitant ainsi une prise de décision plus rapide et mieux éclairée.

Pour sa part, Eric Léandri, directeur général d’Aleria, a affirmé : « Avec le lancement de NOVA, observateur du conseil d’administration renforcé par l’intelligence artificielle, nous confirmons l’engagement de l’entreprise à proposer des solutions d’IA pratiques, capables d’accroître l’efficacité et d’analyser les données en temps réel pour soutenir la prise de décisions stratégiques. Cet accomplissement représente une étape clé dans la stratégie d’intégration de l’IA sur le marché émirati. »

Le lancement de « NOVA » s’appuie sur le succès du système d’intelligence artificielle « Aiden Insight », dont la première version a été lancée en 2024 par IHC puis améliorée en 2025, devenant ainsi le premier observateur du conseil d’administration assisté par l’IA développé localement et adopté par une entité souveraine.

« NOVA » conserve les mêmes capacités que « Aiden Insight », mais a été conçu spécifiquement pour le secteur maritime. Il offre au conseil d’administration une vision complète englobant l’analyse de la structure du capital, des rapports prédictifs pour la gestion de flotte, une gestion intelligente des chaînes d’approvisionnement, tout en assurant la conformité réglementaire.

L’importance de « NOVA » pour Al Seer Marine dépasse la simple évolution technologique des systèmes numériques : il marque le début d’une nouvelle ère de transformation intelligente à grande échelle. Le système contribuera à améliorer la gestion de la flotte commerciale, à optimiser l’utilisation des actifs, à réduire les coûts d’exploitation, tout en simplifiant la gestion des projets de construction navale. Il permettra également d’atténuer les risques liés aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, de développer des services innovants pour améliorer l’expérience des clients dans la gestion des yachts, de renforcer la qualité de la fabrication des navires autonomes et d’accompagner le développement des services de fabrication additive par impression 3D.