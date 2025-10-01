Les zones franches de Charjah présentent leurs solutions d’investissement au salon Global Rail 2025

CHARJAH, 1er octobre 2025 (WAM) – La Zone franche de l’aéroport international de Charjah (SAIF Zone) et l’Autorité de la zone franche de Hamriyah (HFZA) participent au salon et à la conférence “Global Rail 2025”, inaugurés hier au Centre ADNEC d’Abou Dhabi.

À cette occasion, les deux zones franches présentent un large portefeuille d’opportunités d’investissement destinées aux entreprises des secteurs du transport, de la logistique et des infrastructures.

Les visiteurs du salon découvrent les infrastructures avancées, les services intégrés, ainsi que les installations douanières et logistiques spécialisées proposées par ces zones, qui permettent aux entreprises d’élargir leurs activités et d’accéder plus facilement aux marchés régionaux et internationaux.

Tout au long des trois jours de l’exposition, la SAIF Zone et la HFZA soulignent leur contribution majeure au développement du secteur logistique des Émirats arabes unis, en présentant une gamme complète de solutions intégrées destinées à répondre, voire à surpasser, les attentes des investisseurs, tout en offrant aux entreprises les moyens stratégiques nécessaires pour renforcer leur compétitivité et assurer leur réussite sur les marchés régionaux et internationaux. régionaux et mondiaux.

Située à proximité immédiate de l’aéroport international de Charjah, la SAIF Zone se distingue par son emplacement stratégique, facilitant la circulation fluide des marchandises et renforçant son rôle de porte d’entrée privilégiée vers les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

De son côté, la HFZA s’est imposée comme un centre d’investissement mondial de premier plan couvrant divers secteurs économiques, ainsi qu’un pôle logistique stratégique. Elle abrite un parc logistique international de pointe et un port en eaux profondes d’une profondeur de 14 mètres, complété par un bassin intérieur de 7 mètres, conçu pour accueillir les navires de dernière génération.

La HFZA bénéficie également d’un emplacement géographique stratégique et d’une infrastructure ultramoderne, favorisant la distribution efficace de services intégrés par voie terrestre, maritime et aérienne.

Saud Salim Al Mazrouei, directeur général de la SAIF Zone et de la HFZA, a souligné que la participation de Charjah à Global Rail 2025 intervient à un moment charnière, marqué par une transformation sans précédent du secteur du transport et des infrastructures.

« Ce salon représente une plateforme de dialogue essentielle permettant aux leaders du secteur et aux décideurs de se rencontrer, d’échanger leurs expertises et de forger des partenariats stratégiques visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à stimuler l’innovation logistique », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la présentation des infrastructures et des services numériques intégrés des deux zones franches vise à renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans Charjah, en tant que partenaire d’investissement fiable et durable.

Le salon Global Rail 2025 propose un programme complet comprenant un pôle dédié à l’innovation (Innovation Hub), conçu pour mettre en avant les technologies révolutionnaires du secteur et favoriser la mise en relation entre innovateurs, investisseurs et décideurs.

Cette participation consolide la position de Charjah comme hub régional majeur pour les investissements logistiques et industriels, soutenant ainsi les objectifs des Émirats arabes unis en matière de croissance économique durable et d’intégration mondiale.