Le CEPA entre les Émirats arabes unis et la Malaisie entre en vigueur

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – L’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre les Émirats arabes unis et la Malaisie est officiellement entré en vigueur, marquant une étape majeure dans le renforcement des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Signé en janvier 2025, cet accord historique établit un cadre solide de coopération économique couvrant un large éventail de secteurs stratégiques. Le CEPA devrait plus que doubler le volume des échanges bilatéraux, qui s’élevaient à 5,5 milliards de dollars américains en 2024. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter le commerce non pétrolier à 13,5 milliards de dollars d’ici 2032.

Au premier semestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 3,3 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 30,9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

L’accord CEPA vise à consolider les liens économiques entre les Émirats arabes unis et la Malaisie en réduisant ou supprimant les droits de douane, en améliorant les procédures douanières et en encourageant la coopération du secteur privé.

« La ratification du CEPA entre les Émirats arabes unis et la Malaisie constitue une étape déterminante dans notre partenariat économique, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à une plus grande innovation », a déclaré le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur.

« Cet accord ne se limite pas à dynamiser les échanges commerciaux ; il ouvre également la porte à de nouvelles opportunités d’investissement dans des secteurs clés tels que la santé, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la logistique. »

Le CEPA représente le premier accord commercial de la Malaisie avec un État membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), marquant un tournant important dans le renforcement des liens économiques avec le monde arabe.

En plus de simplifier les procédures commerciales et d’accroître l’accès aux marchés pour les exportations de services, l’accord comprend un chapitre dédié à l’économie islamique, visant à favoriser le développement durable, le transfert de technologies et la coopération entre les secteurs privés des deux pays.

Le programme CEPA constitue un élément central de la stratégie commerciale extérieure des Émirats arabes unis, qui ambitionne d’atteindre 1 000 milliards de dollars de valeur commerciale totale d’ici 2031 et de doubler la taille de l’économie nationale pour dépasser 800 milliards de dollars à la même échéance.

Depuis son lancement en septembre 2021, le programme CEPA a permis de conclure des accords avec 31 pays, renforçant ainsi les relations commerciales des Émirats arabes unis et l’accès des entreprises émiriennes à des marchés représentant près d’un quart de la population mondiale.