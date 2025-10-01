La Cleveland Clinic Abou Dhabi signe un accord pour tester la plateforme chirurgicale innovante « Polyphonic »

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – La Cleveland Clinic Abou Dhabi a signé un accord avec Johnson & Johnson MedTech pour le lancement pilote de Polyphonic, un écosystème numérique innovant destiné à améliorer les performances chirurgicales, renforcer la collaboration des équipes médicales et optimiser la formation des professionnels de santé.

Développé par Johnson & Johnson MedTech, le système Polyphonic constitue une plateforme numérique intégrée pour le bloc opératoire. Il comprend plusieurs fonctionnalités avancées, telles que la planification des interventions, la téléprésence, ainsi que la capture, l’organisation et le partage sécurisés des données vidéo chirurgicales.

Ces solutions permettent une collaboration en temps réel, une assistance à distance et une analyse détaillée des performances chirurgicales, favorisant ainsi l’amélioration des résultats opératoires et le renforcement des programmes de formation médicale.

Dans le cadre de ce projet pilote, la Cleveland Clinic Abou Dhabi intégrera Polyphonic dans trois de ses salles d’opération pendant une durée d’un an. Le programme mettra l’accent sur les interventions chirurgicales mini-invasives et assistées par robot, domaines dans lesquels l’établissement est déjà pionnier au Moyen-Orient.

« Les collaborations mondiales sont des leviers essentiels d’innovation en médecine », a affirmé le Dr Georges-Pascal Haber, directeur général de la Cleveland Clinic Abou Dhabi.

« Notre mission est d’offrir à nos patients les meilleurs soins et les meilleurs résultats possibles. Le projet Polyphonic constitue une étape clé dans cette ambition, car il permettra à nos équipes d’analyser leurs performances, de renforcer la collaboration entre chirurgiens et de favoriser l’émergence d’interventions plus intelligentes, plus sûres et plus connectées. »

De son côté, le Dr John Rodriguez, directeur de l’Institut des maladies digestives à la Cleveland Clinic Abou Dhabi, a souligné :

« Nous sommes heureux de tester l’écosystème Polyphonic afin de renforcer nos capacités de collaboration à distance, de mentorat et de formation au sein de la clinique. Cette initiative nous permettra d’évaluer comment la technologie peut améliorer la performance chirurgicale et élargir les opportunités éducatives. »

Il a ajouté que le système sera d’abord utilisé pour l’observation d’interventions chirurgicales en direct au sein de l’établissement et qu’il offrira un accès privilégié aux résidents dans le cadre de leur formation médicale.

« Bien que les résultats mesurables nécessitent du temps, ce projet marque une avancée fondamentale vers un environnement chirurgical plus connecté, guidé par les données et axé sur la sécurité et la qualité des soins », a-t-il conclu.

Ce partenariat illustre l’engagement de la Cleveland Clinic Abou Dhabi à intégrer les technologies les plus avancées pour faire progresser la médecine, renforcer la formation des praticiens et contribuer à l’excellence du système de santé des Émirats arabes unis.