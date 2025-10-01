M42, la Medical Tourism Association et Mastercard unissent leurs efforts pour renforcer l’attractivité mondiale du système de santé des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – Le groupe M42, leader mondial du secteur de la santé fondé sur l’intelligence artificielle, la technologie et la génomique, a annoncé aujourd’hui la signature d’une collaboration stratégique avec la Medical Tourism Association (MTA) et Mastercard, visant à faciliter l’accès au système de santé de classe mondiale des Émirats arabes unis.

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs établissements de santé de M42 seront désormais mis en avant sur « Better by MTA », la plateforme phare de la Medical Tourism Association, développée en collaboration avec Mastercard. Cette plateforme permettra aux patients internationaux de planifier plus facilement leurs voyages médicaux, d’effectuer leurs paiements en toute sécurité et d’accéder à des soins de qualité mondiale aux Émirats arabes unis.

Alors que la demande mondiale de tourisme médical continue de croître, les Émirats arabes unis consolident leur position en tant que destination de premier plan pour les patients à la recherche de soins de haut niveau. Classée neuvième au monde dans l’Indice du tourisme médical, Abou Dhabi s’impose rapidement comme une référence internationale pour les traitements médicaux avancés.

Grâce à cette collaboration, les patients internationaux auront désormais un accès simplifié et direct au réseau d’établissements médicaux de renommée mondiale de M42, dont Healthpoint et l’Imperial College London Diabetes & Endocrine Centre, qui seront mis en avant sur la plateforme et accessibles aux utilisateurs de Mastercard dans le monde entier.

La plateforme « Better by MTA » vise à renforcer la confiance des patients en simplifiant l’expérience de soins transfrontaliers. Elle propose des transactions sécurisées et transparentes, une logistique optimisée et un accompagnement complet tout au long du parcours du patient, tout en éliminant les obstacles courants liés à la complexité financière, à la sécurité des paiements ou à la navigation dans des systèmes médicaux étrangers.

Actuellement, la plateforme met en relation près de 1,3 million de patients à travers le monde chaque année, un chiffre qui devrait atteindre 2 à 3 millions d’ici la fin de 2025.

Bénéficiant d’une position géographique stratégique, les Émirats arabes unis se trouvent à moins de quatre heures de vol pour un tiers de la population mondiale, et à moins de huit heures pour les deux tiers, ce qui renforce leur statut de hub médical mondial.

Cette initiative conjointe entre M42, la MTA et Mastercard illustre la volonté des Émirats arabes unis de promouvoir un modèle de santé d’excellence, accessible et durable, en consolidant leur place parmi les leaders mondiaux du tourisme médical et des soins de pointe.