La Banque centrale des Émirats arabes unis accueille la réunion annuelle du Groupe de travail international sur les risques opérationnels des banques centrales

ABOU DHABI, 1 er octobre 2025 (WAM) – Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), a inauguré la 19ᵉ conférence annuelle du International Operational Risk Working Group (IORWG), organisée par la CBUAE à Abou Dhabi du 30 septembre au 2 octobre.

La tenue de cette conférence traduit l’engagement constant de la Banque centrale à renforcer les capacités nationales et internationales dans le domaine de la gestion des risques opérationnels, et à promouvoir les meilleures pratiques réglementaires en matière de stabilité financière.

L’événement met en lumière les efforts de la CBUAE pour développer des outils et des méthodes innovants permettant d’accroître la résilience du système financier, tout en encourageant la coopération internationale et le partage d’expertise face aux défis émergents.

Cette plateforme mondiale de haut niveau réunit des dirigeants et décideurs de banques centrales et d’institutions financières représentant près de 100 pays, aux côtés de hauts responsables du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque des règlements internationaux (BRI), afin d’échanger sur les pratiques les plus avancées dans la gestion des risques opérationnels.

En accueillant cette conférence, les Émirats arabes unis réaffirment leur rôle de premier plan dans la réponse mondiale aux défis opérationnels et leur volonté de bâtir un écosystème fondé sur l’innovation, la prévoyance et les partenariats internationaux.

Dans son allocution d’ouverture, Khaled Mohamed Balama a souligné que les Émirats arabes unis, guidés par la vision de leur leadership éclairé, poursuivent leur progression vers le statut de centre financier mondial, alliant finance et technologie au service de la croissance économique et de la coopération internationale.

Le gouverneur a rappelé le rôle essentiel de la Banque centrale dans la réalisation de la Vision “Nous, les Émirats 2031”, qui vise à faire du pays la nation la plus sûre, la plus innovante et la plus tournée vers l’avenir grâce à des initiatives stratégiques permettant au secteur financier de relever les défis et de saisir les opportunités émergentes.

Les travaux de la conférence se concentrent sur trois grands axes structurants de la gestion des risques opérationnels : la gestion intégrée des risques, appuyée par une gouvernance avancée et l’intelligence artificielle ; les risques liés aux fournisseurs et aux tiers ;

les risques individuels.

Les participants ont également abordé des sujets connexes tels que la réduction des risques, le renforcement de la résilience opérationnelle et l’amélioration des processus de gestion.

Le gouverneur a affirmé que le renforcement de la résilience opérationnelle demeure une priorité de la CBUAE dans son plan d’action réglementaire. Dans ce cadre, la Banque centrale a récemment mis à jour sa réglementation sur la gestion des risques opérationnels, désormais applicable à toutes les institutions financières agréées, conformément aux principes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Parallèlement, la CBUAE élabore de nouvelles normes portant sur la gestion des risques liés aux tiers, la cyber-résilience, la continuité des activités et la planification de la reprise après sinistre, tout en investissant dans le développement des talents nationaux et la promotion d’une culture d’intégrité et de transparence.

S’appuyant sur ses progrès techniques et réglementaires, la Banque centrale des Émirats arabes unis poursuit son action en faveur de l’innovation financière à travers plusieurs initiatives majeures, notamment la réglementation de la finance ouverte, lancée en 2024 — une première dans la région —, qui marque une étape déterminante vers une croissance fondée sur les données et une responsabilité renforcée des prestataires de services financiers.

Autre jalon historique : le projet de monnaie numérique de banque centrale (CBDC), qui constitue une avancée majeure dans l’évolution du paysage financier des Émirats arabes unis, alliant innovation technologique de pointe et cadre réglementaire robuste.