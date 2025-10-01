Une dépression tropicale devrait se former dans la mer d’Arabie dans les prochaines 24 heures ; aucun impact immédiat sur les Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – Le Centre national de météorologie (NCM) a signalé la présence d’un système dépressionnaire sur le nord de la mer d’Arabie, à proximité des côtes indiennes.

Selon les modèles numériques de prévision du NCM, ce système devrait se renforcer au cours des prochaines 24 heures pour évoluer en dépression tropicale, avant de se déplacer vers le centre de la mer d’Arabie, en direction ouest-sud-ouest.

Le Centre a confirmé qu’aucun impact n’est actuellement observé sur les Émirats arabes unis, précisant que les prévisions relatives à l’intensité et à la trajectoire du système deviendront plus précises une fois sa formation totalement achevée.

Le NCM continue de surveiller étroitement l’évolution du phénomène et publiera des mises à jour régulières afin d’informer le public sur tout changement éventuel dans la situation météorologique.