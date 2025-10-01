Le groupe Tadweer lance la campagne « Nos fermes durables »

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – Le groupe Tadweer a lancé la campagne « Nos fermes durables », une initiative visant à sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs à l’importance d’une gestion responsable des déchets et à la promotion de pratiques agricoles durables.

La campagne, qui se déroulera jusqu’au 31 octobre dans les régions d’Abou Dhabi, d’Al Aïn et d’Al Dhafra, est organisée en collaboration avec l’Autorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire d’Abou Dhabi (ADAFSA), l’Autorité de la défense civile d’Abou Dhabi, le Département des municipalités et des transports, ainsi que le Centre de santé publique d’Abou Dhabi.

Dans le cadre de cette initiative, des visites de terrain seront menées dans les trois régions par les équipes d’engagement communautaire et les inspecteurs du département des opérations du groupe Tadweer. Ces derniers fourniront des conseils pratiques sur la gestion sûre des déchets agricoles, et rappelleront l’importance d’utiliser les points de collecte désignés.

Les agriculteurs sont également invités à soumettre leurs demandes de collecte d’animaux morts via l’application TAMM, garantissant ainsi un traitement rapide, sûr et respectueux de l’environnement.

« La campagne Nos fermes durables incite les agriculteurs à jouer un rôle actif dans la préservation de leur environnement grâce à une élimination responsable des déchets et à des pratiques agricoles plus sûres », a déclaré Abdulwahed Juma Farish, directeur exécutif de la communication et de la sensibilisation du groupe Tadweer.

« En collaborant étroitement avec nos partenaires et la communauté agricole, nous contribuons à bâtir un environnement plus propre et plus sain pour tous », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la campagne, le groupe Tadweer lancera également une série de vidéos documentaires retraçant les histoires authentiques d’agriculteurs émiratis et leurs initiatives durables. Chaque épisode mettra en avant un agriculteur en tant que modèle de durabilité, tout en soulignant le rôle du groupe Tadweer dans le soutien au secteur agricole et sa contribution aux objectifs de durabilité des Émirats arabes unis.

L’un des temps forts de la campagne sera la tenue du cercle de discussion “Sustainable Circle”, organisé en partenariat avec l’Association des agriculteurs de Fujairah le 7 octobre. Cette rencontre permettra d’échanger des connaissances, de partager des expériences et de renforcer la mobilisation communautaire autour de la durabilité dans le domaine agricole.