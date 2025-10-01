Les Douanes d’Abou Dhabi et les Services américains des douanes et de la protection des frontières examinent le renforcement de leur coopération

NEW YORK, 1er octobre 2025 (WAM) – Dans le cadre de la visite de la délégation économique d’Abou Dhabi aux États-Unis, la Direction générale des douanes d’Abou Dhabi, dirigée par Rashed Lahej Al Mansoori, a tenu une réunion avec les services américains des douanes et de la protection des frontières (US Customs and Border Protection – CBP), au siège du CBP situé au World Trade Center à Manhattan.

La délégation d’Abou Dhabi a été accueillie par Francis Russo, directeur des opérations du CBP pour la région de New York.

Les discussions ont porté sur l’échange d’expertise et de bonnes pratiques en matière de gestion douanière, ainsi que sur les perspectives de coopération future, notamment dans le domaine de la transformation numérique et de l’adoption des technologies émergentes pour faciliter le commerce mondial.

Les deux parties ont souligné l’importance de l’intégration de l’intelligence artificielle et des technologies avancées dans la modernisation des opérations douanières, afin d’améliorer l’efficacité tout en maintenant un équilibre entre facilitation des échanges et renforcement du contrôle.

La délégation d’Abou Dhabi a présenté son projet pilote “Trusted Digital Trade Corridor” (Corridor numérique de commerce de confiance), tandis que la partie américaine a mis en avant son programme de gestion des courtiers en douane (Broker Management Programme).

« Cette réunion marque une étape importante dans la coopération entre les Douanes d’Abou Dhabi et les services américains des douanes et de la protection des frontières », a déclaré Rashed Lahej Al Mansoori, directeur général des douanes d’Abou Dhabi.

« En partageant notre expertise et nos innovations les plus récentes, notamment dans les domaines de la transformation numérique et de la facilitation du commerce, nous posons les bases d’opérations douanières plus sûres, plus efficaces et tournées vers l’avenir. Cela servira les intérêts des deux pays et renforcera la stabilité et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement mondiales. »

De son côté, Francis Russo a salué cette visite constructive : « Nous sommes heureux d’accueillir la délégation des Douanes d’Abou Dhabi dans nos bureaux de New York. Cet échange fructueux illustre la solidité du partenariat entre nos administrations. Le partage des meilleures pratiques en matière de technologie, de supervision et de facilitation du commerce constitue une démarche précieuse pour relever ensemble les défis du commerce mondial moderne et en saisir les opportunités. »

La visite s’est conclue par une visite du 64ᵉ étage du One World Trade Center, suivie d’une photo commémorative.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Douanes des Émirats arabes unis et les services américains des douanes et de la protection des frontières, ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat dans le déploiement de technologies avancées, l’amélioration des procédures d’expédition, et le développement de corridors commerciaux sécurisés et de confiance entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.