Le Forum de l’industrie du sport met en lumière les applications de l’intelligence artificielle dans le domaine sportif

ABOU DHABI, le 1er octobre 2025 (WAM) – Les travaux de la neuvième édition du Forum de l’industrie du sport ont débuté aujourd’hui au centre de conventions de Yas, sur le circuit Yas Marina. Cet événement de deux jours réunit des professionnels et experts internationaux du secteur sportif, ainsi que des représentants du gouvernement, du monde des affaires et du sport.

Le forum 2025 bénéficie du soutien du Département du développement communautaire, du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi, et du Conseil des sports d’Abou Dhabi, en partenariat officiel avec Ethara, Wasserman Live et Nielsen Sports.

Les sessions du premier jour ont porté sur les grandes tendances à venir dans l’industrie du sport, en mettant en avant le rôle de la technologie et des partenariats internationaux dans le renforcement du positionnement de la région en tant que destination phare pour les événements sportifs mondiaux.

La séance inaugurale a été consacrée aux projets d’Abou Dhabi visant à consolider sa place sur la scène sportive internationale, à l’heure où l’émirat s’apprête à accueillir un grand nombre d’événements sportifs d’envergure au cours des prochains mois.

Ghanim Al Hajeri, sous-secrétaire au ministère émirien du Sport, a présenté les avancées du système sportif national et les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement du sport.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), il a souligné la volonté du ministère de participer à ce type de conférences afin de mettre en avant ses initiatives et de renforcer la coopération avec les partenaires pour faire du sport « un mode de vie », à travers le sport scolaire, la détection des talents et la transformation numérique du secteur sportif.

Parmi les invités de marque figuraient Ian Rush, ancien joueur du Liverpool FC et de la sélection nationale du Pays de Galles, ainsi que Robbie Fowler, ex-international anglais et légende du Liverpool FC. Ils ont pris part à une session spéciale consacrée au leadership et à l’héritage sportif.

Andrew Thompson, directeur général de SailGP, a pour sa part insisté sur la nécessité de « réinventer les règles du sport mondial », tandis qu’un débat réunissant Fred Baker, responsable Sports & Divertissement chez IBM, et Alex Brunori, vice-président de la marque et de l’expérience chez G42, a permis d’explorer les applications de l’intelligence artificielle dans le domaine sportif.

Robbie Fowler a exprimé sa fierté de participer à cet événement majeur, soulignant « la passion exceptionnelle pour le sport sous toutes ses formes » qui anime Abou Dhabi.

« J’ai pris part au forum ces dernières années et je constate la passion grandissante pour de nombreuses disciplines. Cela reflète les efforts considérables déployés par le gouvernement d’Abou Dhabi et le Conseil des sports d’Abou Dhabi pour renforcer la place de la ville comme centre mondial du sport », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la vision ambitieuse du gouvernement d’Abou Dhabi lui permet de concrétiser ses projets avec succès, faisant de la capitale émirienne « la destination idéale pour le développement du sport dans la région et dans le monde ».