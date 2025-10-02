La 24ᵉ édition de la Course caritative Zayed se tiendra à Abou Dhabi en novembre prochain

ABOU DHABI, 2 octobre 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région d’Al Dhafra, la 24ᵉ édition de la Course caritative Zayed se tiendra à Abou Dhabi, le samedi 29 novembre 2025.

Reconnue à travers le monde comme « la course la plus bienveillante », la Course caritative Zayed est bien plus qu’un événement sportif : elle représente un mouvement humanitaire mondial célébrant la vie, les valeurs et l’héritage du Père fondateur des Émirats arabes unis, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, symbole de générosité, de compassion et d’unité entre les peuples.

L’édition 2025 prendra son départ à Wahat Al Karama et se terminera à l’hôtel ERTH Abou Dhabi, où les deux sites seront transformés en villages communautaires animés par des stands gastronomiques, des activités familiales et des spectacles pour les visiteurs.

Les participants, quel que soit leur âge ou leur condition physique, sont invités à s’inscrire aux parcours de 3 km, 5 km et 10 km, dans un esprit d’inclusion et de solidarité.

Les fonds récoltés lors de l’édition 2025 seront reversés à trois programmes de recherche du Centre des cellules souches d’Abou Dhabi (ADSCC) : le développement de thérapies personnalisées contre le cancer basées sur les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TILs), la création d’une plateforme de bio-informatique et d’intelligence artificielle pour soutenir la médecine de précision dans le traitement de maladies telles que la sclérose en plaques et le diabète de type 1, et le Projet périnatal, qui transforme les tissus placentaires donnés en traitements innovants pour les soins cutanés et la cicatrisation.

Ces programmes traduisent la mission de la course : promouvoir la santé, encourager l’innovation et renforcer l’impact communautaire.

« La Course caritative Zayed est bien plus qu’un événement sportif : c’est un hommage profond aux valeurs intemporelles de notre Père fondateur, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan », a déclaré le lieutenant-général (à la retraite) Mohamed Helal Al Kaabi, président du comité organisateur.

« En cette Année de la communauté 2025, cette course revêt une signification particulière, en réunissant des participants de toutes nationalités, cultures et origines autour d’un message universel de santé, de fraternité et de générosité. Son retour à Abou Dhabi reflète l’engagement indéfectible de l’émirat envers la philanthropie et la vision de notre direction, tournée vers un monde plus sain, plus solidaire et plus compatissant. »

De son côté, Aref Hamad Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a souligné le soutien constant de la direction émirienne à la Course caritative Zayed, qui incarne la philosophie du sport comme pilier de la vie communautaire, favorisant la santé, la vitalité et le bonheur collectif.

« Cette course représente un symbole de civilisation et d’humanité, fidèle à la vision et aux valeurs du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan », a déclaré Al Awani.

« Les revenus sont destinés à soutenir les institutions médicales et caritatives, à fournir des traitements aux patients et à venir en aide aux personnes dans le besoin, consolidant ainsi le rôle de la course comme plateforme pionnière alliant sport et action humanitaire. »

Pour sa part, le professeur Yendry Ventura, directeur général du Centre des cellules souches d’Abou Dhabi (ADSCC), a exprimé sa gratitude : « Nous sommes honorés que la Course caritative Zayed consacre une partie de ses dons à nos programmes de recherche pionniers. Ce soutien renforce notre mission d’excellence en matière d’innovation médicale et de soins centrés sur l’humain, contribuant à un avenir plus sain et plus compatissant. »

Depuis sa première édition en 2001, sous la vision du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la Course caritative Zayed est devenue un mouvement mondial de bienveillance, diffusant les valeurs de Cheikh Zayed à travers le monde.

Après Abou Dhabi, New York et Le Caire, l’événement s’étend désormais à Pékin, Rio de Janeiro, Miami et Budapest, confirmant son statut de plateforme internationale d’unité, de solidarité et d’espoir.