L’Organisation internationale caritative lance la campagne 2025 « Mosquées et puits »

AJMAN, 2 octobre 2025 (WAM) – L’Organisation internationale caritative a lancé sa campagne 2025 « Mosquées et puits » sous le slogan « Un don durable, un impact continu ».

Cette campagne vise à construire, entretenir et équiper des mosquées, à creuser et réhabiliter des puits, ainsi qu’à fournir de l’eau potable dans les zones les plus démunies à travers le monde. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Organisation pour renforcer son rôle humanitaire et de développement au service des communautés vulnérables.

Le Dr Khalid Al Khaja, secrétaire général de l’Organisation, a souligné que cette campagne répond aux besoins urgents des villages isolés, où les habitants souffrent d’un accès limité à l’eau potable et disposent de peu d’espaces dédiés à la prière et au culte.

« L’objectif de cette initiative est de mettre en place des solutions durables capables de produire un impact significatif et pérenne sur la vie des populations bénéficiaires », a-t-il déclaré.

Le Dr Al Khaja a ajouté que les projets inscrits dans le cadre de la campagne seront alimentés par l’énergie solaire, aussi bien dans les mosquées que dans les puits, afin de garantir leur durabilité et leur autonomie énergétique.

L’initiative couvrira plusieurs pays d’Afrique et du monde arabe, illustrant l’engagement de l’Organisation internationale caritative à soutenir les populations les plus fragiles, tout en favorisant un développement équitable et respectueux de l’environnement.