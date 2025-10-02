Les Émirats arabes unis et le Kazakhstan examinent la coopération en matière de défense

ASTANA, 2 octobre 2025 (WAM) – Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministre d’État aux Affaires de la défense, et le général de corps d’armée Dauren Kossanov, ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et des affaires militaires.

Les discussions se sont tenues à l’occasion de la visite officielle du ministre d’État aux Affaires de la défense à Astana et ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales, ainsi que la consolidation des relations étroites entre les deux pays.

Les deux parties ont souligné leur engagement à élargir la coopération militaire à travers le partage d’expertise dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités et des technologies de défense, en vue de réaliser des objectifs stratégiques communs.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts continus des Émirats arabes unis et du Kazakhstan pour approfondir leur partenariat dans le secteur de la défense et promouvoir la paix et la stabilité régionales.