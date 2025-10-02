Ouverture de la 13ᵉ édition du Forum des marchés de l’énergie à Fujairah

FUJAIRAH, le 2 octobre 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membre du Conseil suprême et souverain de l’Émirat de Fujairah, Cheikh Saleh bin Mohammed bin Hamad Al Sharqi, président du Département de l’industrie et de l’économie et président de l’Autorité du port de Fujairah, a inauguré la 13ᵉ édition du Forum des marchés de l’énergie, au DoubleTree by Hilton de Fujairah, en présence de Cheikh Dr. Rashid bin Hamad Al Sharqi, président de l’Autorité de la culture et des médias de Fujairah et vice-président de la Zone pétrolière de Fujairah.

Le forum, qui réunit un large éventail de responsables, de décideurs et d’experts internationaux, a débuté par une séance d’ouverture en présence de représentants d’institutions régionales et mondiales ainsi que de grandes entreprises des secteurs de l’énergie, du commerce et du transport maritime.

Cette participation diversifiée illustre le rayonnement croissant du forum, devenu l’une des principales plateformes mondiales pour débattre de l’avenir du secteur énergétique.

Cheikh Saleh bin Mohammed bin Hamad Al Sharqi a souligné que la tenue du forum intervient dans un contexte de profondes transformations mondiales qui posent d’importants défis à l’économie internationale, notamment la stabilité des marchés de l’énergie, la continuité des flux d’approvisionnement et la recherche d’un équilibre entre la transition environnementale et les exigences du développement économique.

Il a ajouté qu’à travers ce forum, Fujairah confirme son rôle de carrefour stratégique réunissant dirigeants et experts afin de définir des trajectoires économiques et de développement durables et équilibrées.

Le forum a abordé plusieurs thèmes essentiels liés aux marchés de l’énergie, notamment les évolutions géoéconomiques actuelles, l’impact des politiques commerciales et protectionnistes sur les chaînes d’approvisionnement, les perspectives d’investissement dans les infrastructures maritimes et énergétiques, ainsi que l’importance du renforcement des partenariats internationaux et de l’élargissement de la coopération entre l’Est et l’Ouest pour accroître la résilience face aux fluctuations des marchés mondiaux de l’énergie.

Grâce à sa position stratégique sur la mer d’Arabie, à ses infrastructures modernes et à son port polyvalent de classe mondiale, Fujairah joue un rôle central dans l’accueil de ce forum, confirmant sa place en tant que centre mondial de sécurité énergétique et de logistique.

En réunissant des décideurs, des dirigeants et des spécialistes venus du monde entier, Fujairah réaffirme la position des Émirats arabes unis comme partenaire stratégique fiable contribuant activement à façonner un avenir énergétique mondial plus stable et plus durable, tout en consolidant son statut de destination privilégiée pour les investisseurs internationaux à la recherche d’opportunités économiques sûres et responsables.