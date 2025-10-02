Le PIB d’Abou Dhabi augmente de 3,8 % au deuxième trimestre 2025, porté par une croissance de 6,6 % des secteurs non pétroliers

ABOU DHABI, le 2 octobre 2025, (WAM) – Le Centre de la statistique – Abou Dhabi (SCAD) a annoncé que le produit intérieur brut (PIB) réel de l’émirat a atteint 306,3 milliards d’AED au deuxième trimestre 2025, enregistrant une croissance de 3,8 % par rapport à la même période en 2024.

L’économie non pétrolière a connu une progression remarquable de 6,6 % en glissement annuel, atteignant 174,1 milliards d’AED, son plus haut niveau trimestriel, représentant pour la première fois 56,8 % du PIB total au cours d’un deuxième trimestre.

Sur les six premiers mois de l’année, le PIB réel d’Abou Dhabi s’est élevé à 597,4 milliards d’AED, soit une hausse de 3,63 % par rapport au premier semestre 2024. Les activités non pétrolières ont poursuivi leur forte dynamique, progressant de 6,37 % pour atteindre 337,6 milliards d’AED.

Ces performances illustrent la réussite des efforts continus de diversification économique de l’émirat, la solidité de son modèle de développement et l’efficacité des initiatives stratégiques menées pour stimuler l’investissement, l’innovation et la création d’emplois à haute valeur ajoutée.

Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), a déclaré :

« La croissance constante du PIB d’Abou Dhabi au cours des dernières années confirme sa position de centre économique dynamique, soutenu par une vision ambitieuse, une stratégie multidimensionnelle et des feuilles de route précises pour accélérer la croissance et la diversification. »

Il a ajouté : « Nos secteurs non pétroliers, qui représentent désormais 56,8 % du PIB et ont enregistré une croissance annuelle de 6,6 % au deuxième trimestre 2025, sont devenus les principaux moteurs de l’économie. Portés par des secteurs stratégiques tels que l’industrie manufacturière, la construction, la finance, l’immobilier et les technologies de l’information et de la communication, ils bénéficient d’un écosystème d’affaires compétitif et d’infrastructures de classe mondiale. »

Al Zaabi a souligné que le modèle économique d’Abou Dhabi, baptisé Falcon Economy, repose sur une économie diversifiée, résiliente, inclusive et compétitive à l’échelle mondiale, construite sur l’innovation et la création de valeur.

Abdulla Gharib Al Qemzi, directeur général du SCAD, a indiqué : « Les records successifs enregistrés au premier et au deuxième trimestre 2025 témoignent non seulement de la solidité économique de l’émirat, mais aussi de l’efficacité d’une planification fondée sur des données de haute qualité. »

Le secteur manufacturier demeure le principal contributeur non pétrolier, atteignant 30,1 milliards d’AED, soit 9,8 % du PIB, en hausse de 3,1 %. Ce résultat reflète le succès de la Stratégie industrielle d’Abou Dhabi (ADIS), qui a permis une augmentation de 23 % du PIB industriel depuis 2022.

La construction a connu une croissance remarquable de 9,7 %, atteignant 30 milliards d’AED, stimulée par les grands projets d’infrastructure et de logement. Le secteur financier a progressé de 10,3 %, atteignant 21,8 milliards d’AED, renforçant la position d’Abou Dhabi comme centre financier régional et mondial.

Le secteur immobilier a également affiché des performances record, atteignant 11,7 milliards d’AED, soit une hausse de 10,2 % en glissement annuel, tandis que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont augmenté de 6 %, pour atteindre 8,6 milliards d’AED, soutenues par la mise en œuvre de la Stratégie numérique 2025–2027 d’une valeur de 13 milliards d’AED.

Les résultats du deuxième trimestre renforcent la trajectoire ascendante d’Abou Dhabi, portée par une gouvernance visionnaire, des investissements stratégiques et une transformation numérique ambitieuse visant à faire de l’émirat le premier gouvernement au monde natif de l’intelligence artificielle d’ici 2027.

Ces performances confirment la position d’Abou Dhabi comme moteur de la diversification économique des Émirats arabes unis et comme modèle mondial d’une économie résiliente, inclusive et axée sur l’avenir.