Clôture du Global Rail 2025 avec la signature de plusieurs protocoles d’accord et partenariats majeurs

ABOU DHABI, le 2 octobre 2025 (WAM) – La deuxième édition du Global Rail, organisée par Etihad Rail, s’est achevée avec la conclusion de plusieurs nouveaux partenariats et collaborations stratégiques, marquant un tournant majeur pour l’avenir du transport ferroviaire mondial.

Placée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, et avec le soutien de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président d’Etihad Rail et vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros de la nation, Global Rail 2025 s’est imposé comme une plateforme internationale majeure favorisant la coopération mondiale dans le domaine ferroviaire.

Organisée sous le thème « Conduire l’avenir du transport et de la connectivité mondiale », la conférence a réuni des dirigeants de haut niveau issus de l’industrie ferroviaire mondiale et permis la signature de 11 accords et protocoles d’entente entre Etihad Rail et des acteurs majeurs du secteur. Ces partenariats visent à renforcer l’innovation, améliorer les services aux passagers et développer des solutions de mobilité durables à l’échelle régionale et internationale.

Parmi les principaux accords conclus figurent :

Keolis : création d’une coentreprise pour le lancement des services de transport ferroviaire de passagers aux Émirats arabes unis à partir de 2026, combinant l’expertise d’Etihad Rail en matière d’infrastructure et celle de Keolis dans l’exploitation de réseaux ferroviaires internationaux.

Mermec : coopération pour renforcer les technologies de signalisation et de diagnostic ferroviaire, en développant des systèmes de surveillance et d’entretien avancés.

RITES LLC : partenariat axé sur les investissements et projets d’ingénierie dans les infrastructures de transport.

Ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MOEI) : collaboration pour promouvoir la transformation numérique et la recherche en matière d’innovation réglementaire.

TAMM : intégration de plateformes numériques afin d’améliorer les services clients et la distribution de billets pour les passagers et les services de fret.

Masdar : partenariat visant à explorer les solutions de transport pour la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et à renforcer les infrastructures durables.

Douanes d’Abou Dhabi et de Fujairah, Abu Dhabi Ports Group, Fujairah Terminals et Noatum Logistics : création d’un corridor douanier sécurisé entre les ports de Khalifa et de Fujairah, afin de faciliter les échanges commerciaux et réduire les délais de dédouanement.

Dubai Taxi Company et Yango : coopération pour offrir des solutions intégrées de transport sur le premier et le dernier kilomètre, facilitant les déplacements des passagers vers et depuis les gares d’Etihad Rail.

VIA et United Trans : intégration des services d’Etihad Rail dans Citymapper, l’application internationale de planification de trajets, afin de proposer un service unifié combinant train, métro, bus et mobilité urbaine.

Parallèlement à ces partenariats, Etihad Rail a annoncé le lancement du Centre d’innovation ferroviaire d’Etihad Rail (ERIC), premier du genre dans la région. Ce centre regroupe quatre pôles d’excellence dédiés à la recherche et au développement dans les domaines des infrastructures, de la signalisation, de la mobilité et des systèmes numériques.

L’événement a également accueilli la deuxième édition des Global Rail Innovation Awards, dotée d’un prix de 1 million d’AED, ainsi qu’un Hackathon Jeunesse et un Hub de l’innovation élargi, témoignant de la volonté des Émirats arabes unis de consolider leur rôle de chef de file mondial dans la mobilité intelligente et durable.

Commentant le succès de cette édition, Shadi Malak, PDG d’Etihad Rail, a déclaré : « Global Rail 2025 constitue une plateforme essentielle réunissant les acteurs de l’écosystème ferroviaire mondial. Les partenariats conclus témoignent de notre engagement collectif à bâtir un réseau plus efficace, durable et interconnecté. Cette réussite illustre la position émergente des Émirats arabes unis comme pôle mondial du transport et de l’innovation. »

Avec plus de 200 intervenants internationaux – dirigeants, ministres et experts de l’industrie ferroviaire – cette édition du Global Rail confirme le rôle croissant des Émirats arabes unis dans la transformation du transport mondial et la promotion d’une connectivité durable entre les nations.