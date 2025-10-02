Etihad Rail façonne l’avenir du transport grâce à son engagement en faveur de l’innovation lors du Global Rail 2025

ABOU DHABI, le 2 octobre 2025 (WAM) – Etihad Rail, le développeur et exploitant du réseau ferroviaire national des Émirats arabes unis, a réaffirmé son engagement en faveur de l’innovation lors du Global Rail 2025, tenu sous le thème « Façonner l’avenir du transport et de la connectivité mondiale ».

À cette occasion, Etihad Rail a annoncé le lancement du Centre d’innovation d’Etihad Rail (ERIC) — la première plateforme nationale dédiée à l’innovation dans la mobilité aux Émirats arabes unis — ainsi que les lauréats de la deuxième édition des Global Rail Innovation Awards, un concours international doté d’une subvention de 1 million d’AED visant à promouvoir les solutions les plus prometteuses dans les domaines du rail, de la logistique et des infrastructures.

Ces initiatives illustrent la stratégie à long terme d’Etihad Rail visant à positionner les Émirats arabes unis comme un pôle mondial du transport et de la logistique durables, tout en soutenant les priorités nationales telles que la Vision Émirats 2031 et la Stratégie Émirats Zéro Émission 2050.

Le Centre d’innovation d’Etihad Rail (ERIC) représente un investissement stratégique majeur conçu pour accélérer la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l’innovation dans le transport. Ce hub vise à transformer la manière dont les personnes et les marchandises se déplacent dans la région, en favorisant la collaboration entre les secteurs industriel, académique, public et privé.

Le lancement de l’ERIC lors du Global Rail 2025 réaffirme le rôle moteur des Émirats arabes unis dans la transformation mondiale de la mobilité. Ce centre national se consacrera à l’identification, à la validation et à la mise à l’échelle de nouvelles solutions de mobilité, couvrant des domaines tels que les infrastructures ferroviaires, le matériel roulant, les systèmes numériques et la connectivité intermodale.

Parmi les projets innovants déjà développés par Etihad Rail figurent des robots d’inspection intelligents, des technologies ferroviaires magnétiques à faible consommation d’énergie, ainsi que des initiatives locales conçues par les équipes internes de l’entreprise.

L’ERIC accompagnera ces projets de la conception à la commercialisation et offrira également aux partenaires externes des espaces dédiés à la présentation, au test et à la mise à l’échelle de leurs innovations. Les start-ups et chercheurs bénéficieront de programmes d’incubation et d’accélération, ainsi que d’opportunités d’expansion sur les marchés du Golfe et à l’international.

Dans le prolongement du succès de la première édition, Etihad Rail a clôturé la deuxième édition des Global Rail Innovation Awards lors du Global Rail 2025. Ce concours mondial, doté d’une subvention d’un million d’AED, met en lumière des projets innovants destinés à améliorer l’efficacité, la sécurité et la durabilité du transport ferroviaire et logistique.

Ameera Al Khlaifi, directrice de la stratégie et de la croissance chez Etihad Rail, a déclaré : « Le Centre d’innovation d’Etihad Rail (ERIC) sera un moteur essentiel de la croissance durable et de la mobilité intelligente dans la région. En tant que premier centre de ce type aux Émirats arabes unis, il favorisera le développement de technologies renforçant l’efficacité, la sécurité et la durabilité. Inspirés par la vision de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président d’Etihad Rail, les Global Rail Innovation Awards complètent cette mission en offrant une plateforme mondiale dédiée à la découverte et à l’accélération de solutions de nouvelle génération. »

L’édition 2025 a attiré 242 candidatures internationales, soit plus du triple par rapport à l’année précédente. Après un rigoureux processus d’évaluation en quatre étapes, les finalistes ont présenté leurs projets lors du forum, illustrant le rôle des Émirats arabes unis en tant que conveneur mondial de l’innovation.

Les lauréats distingués pour leurs contributions à l’efficacité, à la sécurité et à la durabilité sont :

SBS Transit (Singapour) : pour une technologie basée sur l’intelligence artificielle rendant la langue des signes plus accessible dans les transports publics.

Future Maintenance Technologies (Australie) : pour ses solutions de maintenance des trains par robots, améliorant la sécurité et la maintenance prédictive.

TRE ALTAMIRA (Italie) : pour son système de surveillance satellitaire permettant la détection précoce des anomalies et la réduction des coûts d’inspection.

Ces distinctions réaffirment l’engagement des Émirats arabes unis à soutenir l’innovation, la durabilité et la transformation numérique dans le secteur ferroviaire mondial, consolidant leur rôle de leader visionnaire dans la mobilité du futur.