La grandeur des nations se mesure à leur responsabilité dans la promotion de la paix : un érudit

WASHINGTON, 3 octobre 2025 (WAM) – Cheikh Abdallah bin Bayyah, président du Conseil des Fatwas des Émirats arabes unis et du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, a affirmé que la grandeur des nations se mesure à la responsabilité qu’elles assument dans la promotion de la paix, soulignant l’urgence de mettre fin aux guerres et de protéger la vie humaine sans distinction.

S’exprimant lors d’un symposium intitulé « La citoyenneté inclusive », organisé au Sénat américain à Washington par la Table ronde sur la liberté religieuse internationale et la Nouvelle Alliance de la Vertu, en présence de plus de 100 diplomates, experts, responsables religieux et représentants d’organisations internationales, Cheikh bin Bayyah a qualifié les conflits destructeurs, notamment celui de Gaza, de véritable épreuve de la conscience humaine.

Cheikh bin Bayyah a souligné que la citoyenneté moderne constitue un lien constitutionnel fondé sur la paix et le bien-être, ainsi qu’un cadre permettant de gérer la diversité à travers la protection de cinq droits universels : la religion, la vie, l’intellect, la famille et la propriété. Ces principes, a-t-il ajouté, forment le socle du bien commun et de la coexistence entre les peuples.

Il a rappelé que la philosophie des Émirats arabes unis, fondée sur la promotion d’une société diversifiée et harmonieuse, s’inspire du hadith prophétique : « Ô chercheur du bien, avance ; ô chercheur du mal, abstiens-toi » — un principe qui conjugue la promotion de la paix et le rejet de l’injustice. Cette approche, a-t-il noté, fut instaurée par le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan et se poursuit sous la direction du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Cheikh bin Bayyah a également présenté plusieurs initiatives majeures lancées par le Forum d’Abou Dhabi pour la paix, notamment la Déclaration de Marrakech, la Charte de la Nouvelle Alliance de la Vertu et la Déclaration d’Abou Dhabi sur la citoyenneté inclusive.

Les participants au symposium ont salué son discours, soulignant qu’il illustre le rôle central des Émirats arabes unis en tant que pont des valeurs entre l’Orient et l’Occident, et partenaire clé dans la promotion de la paix, de la tolérance et de la coexistence pacifique.