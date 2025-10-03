Les Émirats arabes unis, un modèle mondial de leadership en intelligence artificielle : Omar Sultan Al Olama

ASTANA, 3 octobre 2025 (WAM) – Placé sous le patronage et en présence de Kassym-Jomart Tokaïev, président de la République du Kazakhstan, Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’Intelligence artificielle, de l’Économie numérique et des Applications du travail à distance, a participé aux travaux du Forum Digital Bridge 2025, tenu dans la capitale kazakhe, Astana.

Le ministre a également pris part aux sessions du Conseil consultatif pour l’intelligence artificielle, organisées en marge du forum, avec la participation de hauts responsables gouvernementaux et d’experts mondiaux spécialisés dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Dans son intervention, Al Olama a souligné que l’intelligence artificielle constitue un pilier essentiel pour opérer des transformations profondes dans les modèles de gouvernance et améliorer l’efficacité des institutions publiques et privées, tout en ayant un impact positif sur le bien-être des sociétés.

Il a rappelé que, sous la direction clairvoyante de ses dirigeants, les Émirats arabes unis ont adopté une vision prospective à travers la mise en œuvre d’une stratégie nationale globale pour l’intelligence artificielle, positionnant l’IA comme moteur du développement et plaçant le pays à la pointe mondiale des technologies du futur.

Le ministre a également salué la solidité des relations et des partenariats stratégiques entre les Émirats arabes unis et le Kazakhstan, qui favorisent l’exploitation des technologies émergentes pour construire un avenir plus durable. Il a en outre rendu hommage au rôle pionnier du Kazakhstan sur la scène mondiale de l’intelligence artificielle, contribuant ainsi à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de la gouvernance, de la mobilité et de l’accélération de la transformation numérique.

Al Olama a insisté sur la vision commune qui unit les deux pays, axée sur le développement des talents et la consolidation des partenariats stratégiques dans les initiatives liées à l’intelligence artificielle.

Le forum Digital Bridge 2025, principal rendez-vous technologique international du Kazakhstan, se tient du 2 au 4 octobre à Astana. Il réunit plus de 67 000 participants, plus de 1 000 intervenants venus de plus de 100 pays, 500 startups et 500 investisseurs et entrepreneurs. Les discussions abordent des thématiques variées, allant de l’intelligence artificielle à la blockchain, en passant par la santé numérique, l’agritech, la cybersécurité, l’e-commerce, la réalité augmentée et virtuelle, et les technologies spatiales.

Les Émirats arabes unis et la République du Kazakhstan entretiennent des relations stratégiques solides. Au cours de l’année écoulée, les deux pays ont signé 22 accords bilatéraux d’une valeur supérieure à 5 milliards de dollars américains. Les Émirats demeurent le principal partenaire arabe du Kazakhstan dans les secteurs du commerce, de l’énergie et des transports.

Les deux nations partagent la même ambition de promouvoir et d’élargir les applications de l’intelligence artificielle. La création récente d’un ministère dédié à l’intelligence artificielle au Kazakhstan témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et de la transformation numérique, tandis que les Émirats arabes unis ont été les premiers dans la région à lancer une stratégie nationale d’intelligence artificielle.

Les deux pays œuvrent à la consolidation de partenariats avancés dans les technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle générative, le renforcement des compétences et l’élaboration de cadres réglementaires et éthiques, dans le but de favoriser un développement durable et de contribuer à un avenir numérique partagé au bénéfice des deux nations, de la région et de la communauté internationale.