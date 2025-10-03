La Police de Dubaï remporte le prix mondial de la WITSA pour les solutions numériques émergentes

DUBAÏ, 3 octobre 2025 (WAM) – La Police de Dubaï, représentée par le Centre des technologies virtuelles relevant du Département général de la formation, a remporté le prix de l’Alliance mondiale des technologies et services de l’information (WITSA) dans la catégorie Solutions numériques émergentes.

Cette distinction récompense les efforts novateurs de la Police de Dubaï dans l’utilisation des technologies de réalité virtuelle et de simulation pour perfectionner les systèmes de formation policière et sécuritaire.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue dans le cadre du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle WITSA 2025, qui a réuni des experts, décideurs et innovateurs technologiques du monde entier.

Le brigadier Badran Al Shamsi, commandant adjoint chargé des affaires académiques et de la formation, a affirmé que cette distinction vient s’ajouter au palmarès d’excellence et d’innovation de la Police de Dubaï. Il a souligné qu’elle illustre la vision stratégique du commandement, fondée sur la transformation numérique et l’adoption de technologies intelligentes dans la formation sécuritaire, renforçant ainsi les capacités policières et le leadership mondial de la force.

De son côté, le brigadier Ahmad Mardas, directeur du Département général de la formation, a précisé que ce prix met en lumière la réussite de la Police de Dubaï dans la mise en place d’un environnement de formation intégré et intelligent. Il a ajouté que les programmes de formation novateurs, reposant sur l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, contribuent à accroître l’efficacité des officiers et du personnel, en leur offrant une expérience immersive et pratique qui reproduit des situations réelles et les prépare aux défis futurs.

Le brigadier Dr. Mansour Al Razooqi, directeur du Centre des technologies virtuelles, a expliqué que le centre s’impose aujourd’hui comme une plateforme mondiale de référence pour les solutions de formation virtuelle. Il a souligné que cette distinction internationale constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre l’innovation et le développement de systèmes avancés de simulation, permettant aux stagiaires d’évoluer dans des environnements réalistes, sûrs et performants.

Il a ajouté que cette reconnaissance, décernée par une organisation prestigieuse telle que la WITSA, confirme la position de la Police de Dubaï en tant que pionnière mondiale dans l’adoption de solutions technologiques tournées vers l’avenir.

Créée en 1978, la World Information Technology and Services Alliance (WITSA) représente plus de 80 % de l’industrie mondiale des technologies de l’information à travers ses associations nationales. Les prix mondiaux d’excellence des TIC de la WITSA récompensent les institutions qui proposent des solutions technologiques innovantes et efficaces, contribuant au développement durable, à la modernisation des sociétés et à la promotion de l’innovation à l’échelle internationale.