La Chambre de commerce d’Abou Dhabi renforce sa présence internationale avec la signature de deux accords aux États-Unis

NEW YORK, 3 octobre 2025 (WAM) – La Chambre de commerce et d’industrie d’Abou Dhabi a signé deux accords de coopération avec la Chambre de commerce de Caroline du Nord et l’Association des entreprises du Texas, dans le cadre de la visite de la délégation économique d’Abou Dhabi aux États-Unis.

Ces accords visent à ouvrir de nouvelles perspectives pour la communauté d’affaires d’Abou Dhabi, à renforcer la présence du secteur privé émirien sur le marché américain et à soutenir les partenariats économiques et d’investissement conformément à la feuille de route 2025–2028 de la Chambre.

Le premier accord, signé avec la Chambre de commerce de Caroline du Nord, prévoit la promotion des investissements conjoints, la participation des entreprises émiriennes et américaines à des expositions et forums économiques, ainsi que l’échange d’informations sur les climats d’investissement et les réglementations commerciales des deux pays.

L’accord prévoit également la coopération dans l’organisation d’événements virtuels et de visites réciproques, ainsi que la création d’un registre des entreprises émiriennes investissant en Caroline du Nord, servant de base de données pour soutenir les opportunités d’investissement conjoint. Il englobe en outre des domaines tels que la formation, le transfert d’expertise technique et l’appui aux délégations commerciales et économiques des deux nations.

Le second accord, signé avec l’Association des entreprises du Texas, met l’accent sur le renforcement de la coopération commerciale et industrielle entre les milieux d’affaires d’Abou Dhabi et du Texas, à travers l’échange d’informations économiques, la facilitation du réseautage entre entreprises et l’organisation d’événements conjoints et de visites réciproques.

L’accord encourage également la participation à des expositions spécialisées et à des forums économiques, tout en favorisant l’innovation et l’entrepreneuriat par le partage de connaissances et l’adoption de technologies avancées.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à protéger les droits de propriété intellectuelle et à garantir la confidentialité des informations échangées.

Shamis Al Dhaheri, deuxième vice-président et directeur général de la Chambre de commerce d’Abou Dhabi, a déclaré : « Ces partenariats traduisent l’engagement de la Chambre à mettre en œuvre sa feuille de route 2025–2028, qui accorde la priorité à l’autonomisation du secteur privé, à la promotion de l’innovation et au soutien des entreprises nationales dans leur expansion à l’international. Ils s’inscrivent également dans la vision éclairée de notre direction, visant à bâtir une économie compétitive et durable. »

Il a ajouté : « Notre coopération avec la Chambre de commerce de Caroline du Nord et l’Association des entreprises du Texas renforcera la position d’Abou Dhabi en tant que pôle économique mondial et offrira à nos entreprises nationales un accès privilégié à de nouveaux marchés, tout en contribuant à la construction d’un écosystème entrepreneurial innovant capable de répondre aux exigences de l’économie du futur. »