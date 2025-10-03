Le Centre ADNEC Abou Dhabi mettra en avant ses offres événementielles de premier plan au salon IMEX America

ABOU DHABI, le 3 octobre 2025 (WAM) – Le Centre ADNEC Abou Dhabi, site phare du groupe ADNEC – filiale de Modon Holding – participera au salon IMEX America, qui se tiendra du 7 au 9 octobre, afin de présenter ses offres et infrastructures de classe mondiale aux associations internationales lors de l’un des plus grands salons professionnels du secteur au monde.

IMEX America est le plus grand salon d’Amérique du Nord dédié à l’industrie mondiale des réunions, des événements et du voyage d’affaires. Il réunit chaque année des organisateurs, planificateurs et acheteurs d’événements du monde entier, en présence des principaux groupes hôteliers, centres d’exposition et prestataires spécialisés, attirant plus de 5 000 décideurs internationaux.

Le Centre ADNEC Abou Dhabi participera au salon dans le cadre du pavillon du Bureau des congrès et expositions d’Abou Dhabi. L’objectif de son département des conférences est de renforcer sa présence internationale en présentant ses installations ultramodernes, son infrastructure intégrée et sa capacité à accueillir les plus grands événements mondiaux.

Khalifa Al Quabaisi, directeur commercial du Centre ADNEC Abou Dhabi, a déclaré : « IMEX America constitue une plateforme stratégique pour promouvoir le Centre ADNEC Abou Dhabi, l’un des lieux les plus importants et prestigieux de la région. Nous constatons une demande croissante de la part d’organisations internationales et de grandes sociétés de gestion d’événements. L’intérêt accru pour Abou Dhabi comme destination pour les congrès et les salons, combiné à nos infrastructures de classe mondiale et à nos services intégrés, fait du centre le choix idéal pour les participants d’Amérique du Nord et du monde entier désireux d’étendre leur présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »

S’étendant sur 153 678 mètres carrés, le Centre ADNEC Abou Dhabi est le plus grand espace événementiel de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Alimenté entièrement par des énergies propres, il représente une destination privilégiée pour les associations internationales qui placent la durabilité au cœur de leurs critères de sélection.