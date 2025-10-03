Le groupe AD Ports et le port chinois SPG Yantai vont développer des zones industrielles automobiles vertes

ABOU DHABI, le 3 octobre 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports a signé un accord stratégique préliminaire avec SPG Yantai Port, l’un des plus grands opérateurs publics portuaires de la province chinoise du Shandong, afin de créer des zones industrielles automobiles vertes destinées à renforcer le commerce des véhicules entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, tout en promouvant les énergies durables.

L’accord vise à exploiter le potentiel d’un corridor logistique automobile intégré entre la Chine, le Moyen-Orient et l’Afrique, combinant les infrastructures, les positions de marché et l’expertise des deux partenaires pour offrir une chaîne d’approvisionnement efficace pour les véhicules neufs et d’occasion.

Cette initiative s’appuiera sur la position dominante de la Chine en tant que premier marché automobile mondial, dotée d’un fort potentiel d’exportation, ainsi que sur le rôle d’Abou Dhabi comme plateforme commerciale et logistique régionale en pleine expansion.

Aux termes de l’accord, les deux entités étudieront la création d’un réseau bilatéral de terminaux et de hubs automobiles reliant le Parc industriel vert de l’économie circulaire automobile Asie-Pacifique, situé à Yantai, à Shandong, aux terminaux et centres automobiles d’AD Ports Group aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays clés.

L’objectif est de développer une chaîne logistique automobile fluide et performante, soutenue par des technologies d’intelligence artificielle pour optimiser les opérations et renforcer la compétitivité du secteur.

Le projet prévoit également la mise en œuvre d’initiatives énergétiques durables, tirant parti de l’infrastructure énergétique avancée et des capacités logistiques du port de Yantai, ainsi que de la position stratégique d’Abou Dhabi au cœur du Moyen-Orient, moteur du secteur énergétique régional.

Le capitaine Ammar Al Shaiba, PDG du pôle maritime et des activités portuaires du groupe AD Ports, a déclaré : « Le développement de zones industrielles automobiles vertes intégrées renforcera le rôle d’Abou Dhabi en tant que centre névralgique du marché automobile régional, tout en contribuant à la diversification économique, à la promotion d’une économie circulaire et à la création de valeur durable pour les clients en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »

Ces dernières années, la montée en puissance internationale des marques automobiles chinoises a entraîné une croissance rapide des exportations de véhicules d’occasion.

En tant que principal marché étranger pour ces exportations, les Émirats arabes unis occupent une position stratégique majeure.

La coopération entre SPG Yantai Port et AD Ports Group, fondée sur les avantages complémentaires des deux entités en matière d’exploitation portuaire, de réseau logistique et de canaux commerciaux, représente une synergie stratégique forte.

Elle constituera un levier important pour approfondir les relations économiques et commerciales entre la Chine et les Émirats arabes unis, tout en consolidant leur rôle de partenaires clés dans le développement d’un commerce mondial durable.