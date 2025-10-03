La GCAA délivre à Dubai Air Navigation Services le premier certificat de fournisseur de services U-Space des Émirats arabes unis

DUBAÏ, le 3 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) a délivré le tout premier certificat d’« U-Space Service Provider » (USSP) des Émirats arabes unis à Dubai Air Navigation Services (dans), marquant une étape majeure dans les efforts nationaux visant à réglementer le secteur des aéronefs sans pilote et à établir un cadre législatif et réglementaire solide pour ses opérations.

Cette certification fait suite à la publication, en mars dernier, du premier règlement national encadrant l’agrément des prestataires de services pour les systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS). Elle constitue la première application concrète de cette réglementation et démontre la préparation du cadre juridique émirien à soutenir des opérations de drones sûres, intégrées et organisées.

Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a déclaré : « Ce certificat représente une avancée pratique importante dans la mise en œuvre de la réglementation nationale relative aux UAS. Il illustre l’engagement de la GCAA à soutenir l’innovation tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité et d’efficacité opérationnelle, conformément aux meilleures pratiques internationales. »

Il a félicité l’organisme Dubai Air Navigation Services pour son professionnalisme et son excellence technique tout au long du processus rigoureux de certification, soulignant que cette réussite constitue une base solide pour le déploiement futur de l’espace aérien U-Space aux Émirats arabes unis.

Pour sa part, Ibrahim Ahli, directeur général de dans, a exprimé sa fierté d’obtenir cette reconnaissance : « Nous sommes honorés d’être la première organisation des Émirats arabes unis à recevoir la certification USSP. Ce succès est le fruit de plusieurs mois de collaboration intensive avec la GCAA et nos équipes internes. Il reflète notre engagement stratégique à préparer la gestion de l’espace aérien du futur et l’intégration du trafic aérien sans pilote. »

En coopération avec Dubai Aviation Engineering Projects et ANRA Technologies, dans a mis au point une plateforme numérique innovante permettant de gérer le trafic des drones dans l’espace aérien. Cette plateforme assure l’approbation immédiate des vols, intègre les données radar, météorologiques et aéronautiques, améliore la détection et l’évitement des conflits, et servira de base au développement futur de la mobilité aérienne urbaine.

Le processus de certification, fondé sur des évaluations approfondies de la préparation opérationnelle, des validations de systèmes et une conformité stricte aux standards internationaux, illustre le haut niveau d’interopérabilité et de maturité numérique atteint par l’écosystème aéronautique des Émirats arabes unis.

Cette étape confirme la volonté stratégique du pays de se positionner comme un leader mondial de l’innovation dans la gestion de l’espace aérien et la mobilité intelligente, ouvrant la voie à la mise en place d’un espace U-Space sécurisé et efficace pour les opérations de drones aux Émirats arabes unis.