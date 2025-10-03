Les Émirats arabes unis propulsent leurs start-ups vers la scène mondiale et le club des entreprises milliardaires

DUBAÏ, le 3 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont consolidé leur position en tant que centre mondial de l’entrepreneuriat, confirmant leur rôle de moteur majeur sur la carte internationale de l’investissement grâce à leur capacité à allier innovation, compétitivité et opportunités prometteuses. Cette dynamique a renforcé la confiance des investisseurs et affirmé le pays comme une destination idéale pour les affaires.

La campagne nationale intitulée « Les Émirats, capitale mondiale des entrepreneurs », lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et gouverneur de Dubaï, vise à consolider la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial de l’entrepreneuriat.

Placée sous la supervision du Ministère de l’Économie et du Tourisme, en collaboration avec le Bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis, la campagne réunit le Conseil de l’entrepreneuriat des Émirats, plus de 50 entités gouvernementales et privées, des incubateurs, des accélérateurs de projets et des institutions académiques.

La célèbre citation de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum — « Les Émirats sont la terre des opportunités et la destination idéale pour les entreprises et les idées prometteuses » — sert de boussole aux entrepreneurs et investisseurs du monde entier désireux de transformer leurs ambitions en succès concrets depuis le territoire émirien.

Cette vision s’est traduite par des résultats tangibles : selon le Rapport sur l’investissement mondial 2025 publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les Émirats arabes unis se classent 10e au niveau mondial parmi les plus grands récipiendaires d’investissements directs étrangers, avec un flux record de 167,6 milliards d’AED (45,6 milliards de dollars) en 2024.

Grâce à sa stabilité, sa transparence et son ouverture commerciale, le pays s’est imposé comme un modèle international d’attractivité économique et un environnement favorable aux entreprises souhaitant innover et s’étendre sur les marchés d’avenir.

Cette confiance mondiale se reflète également dans la présence croissante d’entreprises dites « licornes » (valorisées à plus d’un milliard de dollars). Selon les données présentées lors du Sommet mondial des gouvernements 2025, les Émirats arabes unis se classent 17e au monde pour l’accueil de ces sociétés, avec 11 licornes opérant sur le marché local, dont 5 fondées aux Émirats : Tabby (3,3 milliards USD), Vista Global (2,5 milliards USD), Kitopi (1,55 milliard USD), Andalusia Labs (1 milliard USD), Dubizzle (1 milliard USD).

Les Émirats arabes unis ont donné naissance à plusieurs histoires de réussite mondiale.

Careem, fondée en 2011 à Dubaï par Magnus Olsson, est devenue un modèle d’innovation régionale avant son acquisition par Uber pour 3,1 milliards USD en 2019.

Dubizzle, créée en 2005, est devenue la plateforme numéro un des petites annonces dans la région. En 2020, sa fusion avec Bayut et OLX a donné naissance à un groupe valorisé à 3,6 milliards d’AED.

Yalla Group Limited, première entreprise technologique émirienne cotée à la Bourse de New York, est aujourd’hui un leader du secteur des réseaux sociaux et du gaming dans la région MENA.

Kitopi, fondée à Dubaï en 2018, a révolutionné le secteur de la restauration avec le concept de cuisines virtuelles, collaborant avec plus de 200 restaurants pour optimiser la livraison à domicile.

Les Émirats arabes unis continuent d’attirer les plus grandes entreprises internationales. En 2025, plusieurs groupes mondiaux ont établi ou transféré leurs sièges régionaux dans le pays, dont : PayPal, qui a ouvert son siège régional à Dubaï, VEON, géant mondial des télécommunications coté au Nasdaq, Partners Group, société d’investissement suisse installée à Abou Dhabi, Bitcoin.com, intégrée au Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Fortress Investment Group, qui a inauguré un bureau à Abou Dhabi.

De nombreuses entreprises de renommée mondiale, telles que Meta, Google, Oracle, Microsoft, Amazon, Cisco, Visa et Mastercard, ont également fait des Émirats leur base régionale.

Ce succès repose sur un ensemble de facteurs clés : une politique économique flexible, une infrastructure de pointe, des réglementations favorables à l’investissement, un fort engagement envers l’innovation numérique et l’intelligence artificielle, soutenu par des initiatives nationales visant à stimuler les PME et les start-ups.

Lancé en 1999, le Dubai Internet City reste un exemple emblématique de cette vision à long terme : devenu une zone économique libre dédiée aux entreprises technologiques, il est aujourd’hui le berceau de plusieurs licornes mondiales et un moteur de l’économie numérique régionale.

Ainsi, les Émirats arabes unis confirment leur statut de capitale mondiale de l’entrepreneuriat, un lieu où les idées se transforment en réussites, où l’innovation rencontre la stabilité et où les ambitions deviennent des réalités durables.