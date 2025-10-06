La Fujairah Natural Resources Corporation et la Fujairah Oil Industry Zone signent des accords de coopération avec l’ONHYM du Maroc

RABAT, 6 octobre 2025 (WAM) – La Fujairah Natural Resources Corporation (FNRC) et la Fujairah Oil Industry Zone (FOIZ) ont signé deux accords de coopération distincts avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Royaume du Maroc, visant à renforcer la collaboration dans les domaines de l’énergie, des mines et du pétrole. Les accords ont été conclus en marge du Forum Crans Montana organisé à Rabat.

L’accord entre la FNRC et l’ONHYM porte sur la coopération scientifique et technique dans l’exploration minière, l’échange de données géologiques, la formation de spécialistes et la réalisation de projets de recherche conjoints en vue de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.

L’ingénieur Ali Mohammed Qasem, directeur général de la FNRC, a souligné que ce partenariat s’inscrit dans la vision stratégique de l’émirat de Fujairah visant à renforcer la coopération régionale et internationale dans les secteurs de l’énergie et des mines. Il a précisé que cette collaboration avec l’ONHYM représente une étape importante dans l’échange d’expertise technique et le développement de pratiques durables de gestion des ressources, contribuant ainsi à la croissance économique des deux pays.

L’accord signé entre la FOIZ et l’ONHYM vise pour sa part à consolider la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, à partager les connaissances en matière d’infrastructures et de technologies industrielles, et à promouvoir l’efficacité et l’innovation dans les opérations pétrolières.

Le capitaine Salem Al Afkham, directeur général de la FOIZ, a affirmé que cet accord reflète les efforts continus de Fujairah pour développer son secteur énergétique et renforcer sa position en tant que centre mondial de stockage et de commerce du pétrole. Il a ajouté que ce partenariat illustre un modèle de coopération économique durable, fondé sur le partage des connaissances et l’intégration entre les deux parties.

Ces deux accords traduisent l’orientation stratégique de l’émirat de Fujairah visant à renforcer sa présence internationale dans les marchés de l’énergie et des mines, à bâtir des partenariats solides et durables, et à consolider son rôle en tant que plateforme régionale de premier plan pour les industries minières, pétrolières et des énergies renouvelables.