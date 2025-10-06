Le salon AccessAbilities Expo 2025 ouvre ses portes demain à Dubaï

DUBAÏ, le 6 octobre 2025 (WAM) – La septième édition du Salon AccessAbilities Expo 2025 s’ouvrira demain au Dubai World Trade Centre, sous le patronage de Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, président des Aéroports de Dubaï et président-directeur général du groupe Emirates.

L’événement, qui se déroulera sur trois jours, réunit 270 exposants venus de 50 pays et devrait accueillir plus de 15 000 visiteurs du monde entier.

Le salon mettra en avant une vaste gamme de technologies d’assistance et d’innovations inclusives, notamment des dispositifs portables intelligents, des systèmes connectés, des applications interactives et des prothèses de pointe, destinés à soutenir les personnes en situation de handicap physique, visuel, intellectuel ou atteintes de troubles du spectre autistique, afin de promouvoir leur autonomie, leur inclusion et leur participation active à la société.

Des entités gouvernementales, organisations et centres spécialisés présenteront leurs initiatives et services innovants visant à améliorer la qualité de vie des personnes déterminées, conformément à la vision humaniste et inclusive des Émirats arabes unis.