Le Groupe AD Ports signe un accord de vente foncière de 2,47 milliards d’AED avec Mira Developments

ABOU DHABI, 6 octobre 2025 (WAM) – Le Groupe AD Ports a signé un accord de vente foncière avec Mira Developments LLC pour le développement de l’un des plus vastes complexes immobiliers à usage mixte du district d’Al Mamoura, à Abou Dhabi. Le terrain concerné, qui s’étend sur une superficie de 16 kilomètres carrés au sein de la zone du Town Centre Area, est idéalement situé le long de l’autoroute Abou Dhabi–Dubaï.

Évalué à 2,47 milliards d’AED, cet accord stratégique prévoit la création, au cours de la prochaine décennie, d’une communauté entièrement intégrée, avec le lancement des travaux de construction dans un délai de douze mois et une finalisation attendue dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, fixée au 29 septembre 2025. Ce projet traduit l’engagement ferme des deux parties envers un calendrier clair et son importance en tant que pilier du développement durable et moteur de la transformation urbaine de la capitale.

Cet accord marque une étape majeure dans le parcours de croissance du Groupe AD Ports, consolidant sa position d’entreprise diversifiée, tournée vers l’avenir, et capable d’attirer des investissements stratégiques de grande envergure à Abou Dhabi.

Outre le renforcement de la solidité financière du Groupe, cette transaction permet de valoriser son vaste portefeuille foncier, d’accélérer la mise en œuvre de son plan directeur et de réorienter les capitaux vers des projets d’infrastructure, de logistique et de facilitation du commerce à fort impact.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamsi, directeur général et PDG du Groupe AD Ports, a déclaré : « Cet accord historique avec Mira Developments illustre l’engagement du Groupe à développer son portefeuille foncier tout en attirant de nouveaux investissements. Cette importante vente de terrain constitue une nouvelle source de revenus pour le Groupe, renforçant sa position financière grâce à la réduction de la dette et à la réinjection des capitaux dans des projets de croissance.

Avec Mira Developments, nous ne nous contentons pas de développer l’un des plus grands sites à usage mixte d’Abou Dhabi ; nous construisons une communauté de haute qualité, vivable et durable, qui soutient la diversification économique et crée une valeur durable sur les plans économique et social, conformément à la vision de notre sage direction. »

Ce projet de grande envergure viendra enrichir le paysage immobilier de la capitale par la création d’une communauté d’exception intégrant des espaces résidentiels, commerciaux et de loisirs. Il comprendra l’un des plus grands centres commerciaux de la région, un complexe d’affaires, des hôtels, des terrains de golf de classe mondiale, ainsi que des établissements éducatifs incluant écoles et universités.

Le développement reflète la demande croissante pour des projets immobiliers haut de gamme à Abou Dhabi et témoigne de la confiance des promoteurs internationaux dans la vision économique à long terme de l’Émirat.

De son côté, Timur Mamaikhanov, cofondateur et PDG de Mira Developments LLC, a affirmé : « Nous sommes honorés de collaborer avec le Groupe AD Ports sur ce projet transformateur. Le site d’Al Mamoura représente un emplacement exceptionnel, et nous nous engageons à développer une communauté emblématique à usage mixte qui établira de nouveaux standards de qualité et de style de vie à Abou Dhabi. »