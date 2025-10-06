Le PIB du CCG augmente de 3 % pour atteindre 588,1 milliards de dollars au premier trimestre 2025

MASCATE, 6 octobre, 2025 (WAM) – Le produit intérieur brut (PIB) du Conseil de coopération du Golfe (CCG), aux prix courants, a enregistré une hausse de 3 % pour atteindre 588,1 milliards de dollars au premier trimestre 2025, contre 570,9 milliards de dollars durant la même période de l’année précédente, selon les données publiées lundi par le Centre statistique du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (GCC-Stat).

Les activités non pétrolières ont représenté 73,2 % du PIB du CCG aux prix courants au premier trimestre 2025, tandis que les activités pétrolières ont contribué à hauteur de 26,8 %, précise le rapport.

À prix courants, le PIB du CCG a progressé de 0,1 % au premier trimestre 2025, après avoir atteint 587,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.

Ces chiffres soulignent la poursuite de la diversification économique engagée par les pays du CCG, marquée par la croissance soutenue des secteurs non pétroliers et la consolidation de la région comme pôle économique majeur du Golfe arabique.