Les Émirats arabes unis célèbrent la Journée nationale de l’aviation civile et réaffirment leur leadership mondial

ABOU DHABI, le 6 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis célèbrent aujourd’hui la Journée nationale de l’aviation civile, marquant une nouvelle étape dans le parcours exceptionnel du secteur aérien national, devenu l’un des principaux moteurs du développement économique et un acteur majeur de l’aviation mondiale.

Cette édition coïncide avec la réélection du pays, pour la septième fois consécutive, au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), une distinction qui confirme la position des Émirats arabes unis parmi les nations les plus influentes dans l’élaboration des politiques aériennes internationales.

Au cours des huit premiers mois de 2025, les aéroports du pays ont accueilli environ 102,9 millions de passagers, soit une progression de 5,3 % par rapport à la même période de 2024, illustrant la solidité et la compétitivité du secteur aérien émirien.

Son Altesse le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, président de Dubai Airports et président-directeur général du groupe Emirates, a déclaré : « Cette année marque un nouveau chapitre pour le secteur aérien national, avec des réalisations qui résonnent à l’échelle mondiale. À Dubaï, nos aéroports demeurent parmi les plus fréquentés au monde, symbole d’un système aérien robuste et visionnaire. Grâce à des investissements continus dans l’innovation et les infrastructures intelligentes, nous consolidons le leadership de Dubaï et renforçons la compétitivité globale des Émirats arabes unis. »

Pour sa part, Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et du Tourisme et président du conseil d’administration de l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA), a affirmé : « Cette Journée nationale de l’aviation civile est particulièrement symbolique, car elle coïncide avec une étape majeure pour notre secteur. La réélection des Émirats arabes unis au Conseil de l’OACI pour un septième mandat consécutif témoigne de la reconnaissance internationale de notre vision stratégique, de nos talents nationaux et de la solidité de nos partenariats mondiaux. »

Mohamed Ali Al Shorafa, président du Département des municipalités et des transports d’Abou Dhabi, a souligné que les projets d’expansion en cours à l’aéroport international d’Abou Dhabi et dans les autres aéroports de l’émirat traduisent l’engagement d’Abou Dhabi en faveur d’une croissance durable du secteur.

À Charjah, le cheikh Khalid bin Issam Al Qasimi, président du Département de l’aviation civile, a rappelé que les Émirats ont été pionniers dans le développement aérien régional, citant l’atterrissage historique du premier avion de passagers à Charjah comme point de départ d’un parcours de réussite qui se poursuit aujourd’hui.

De son côté, le cheikh Salem bin Sultan Al Qasimi, président du Département de l’aviation civile de Ras Al Khaimah, a souligné les efforts continus pour moderniser les infrastructures aéroportuaires et renforcer les capacités opérationnelles, tandis que Mohammed Abdullah Al Salami, président du Département de l’aviation civile de Fujairah, a mis en avant les projets de développement en cours à l’aéroport international de Fujairah et les initiatives de formation relevant du programme TrainAir Plus de l’OACI.

Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a déclaré : « L’année 2025 marque une étape déterminante pour l’aviation civile des Émirats arabes unis. Outre notre élection au Conseil de l’OACI, notre secteur continue de démontrer sa résilience et son esprit d’innovation. La Journée nationale de l’aviation civile célèbre cette réussite collective et illustre notre vision d’un avenir sûr, durable et innovant pour le transport aérien, aux Émirats arabes unis et dans le monde entier. »

Les célébrations de cette année reflètent le rôle stratégique des Émirats arabes unis dans le développement de l’aviation mondiale et leur engagement constant à renforcer la sécurité, la durabilité et la connectivité, consolidant ainsi leur position parmi les leaders internationaux du transport aérien.