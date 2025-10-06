AIM Congress 2026 : Dubaï accueillera la 15ᵉ édition du plus grand forum mondial de l’investissement en avril prochain

DUBAÏ, le 6 octobre 2025 (WAM) – Le Comité d’organisation du AIM Congress, la plus grande plateforme mondiale dédiée à l’investissement, a annoncé le lancement de la 15ᵉ édition de l’événement, qui se tiendra du 13 au 15 avril 2026 au Dubai World Trade Centre.

Placée sous le thème « Redéfinir la prospérité mondiale : ouvrir de nouvelles voies d’investissement vers un avenir durable et inclusif », cette édition mettra l’accent sur les stratégies visant à accompagner les grandes transformations économiques mondiales et à renforcer les partenariats internationaux en faveur de solutions innovantes et durables.

Le AIM Congress 2026 soulignera l’importance cruciale d’intégrer l’innovation, la durabilité et l’inclusion dans la construction d’économies résilientes et capables de soutenir une croissance à long terme.

Le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur et président du AIM Congress, a déclaré : « Face aux profondes mutations géopolitiques, économiques et technologiques, il est essentiel pour les nations d’adopter des stratégies à long terme fondées sur la résilience, la durabilité et la diversification. »

Il a ajouté que les Émirats arabes unis construisent une économie capable non seulement de s’adapter au changement, mais aussi de l’anticiper, en développant des secteurs tournés vers l’avenir et en consolidant des partenariats avec les pôles de croissance de demain.

« Les réalisations exceptionnelles de 2024, notamment la performance soutenue des exportations et la montée continue du pays dans les classements mondiaux en tant que centre de commerce et d’investissement de confiance, confirment la justesse de notre approche », a-t-il souligné.

Le ministre a précisé que le congrès s’articulera autour de trois piliers fondamentaux : les marchés mondiaux, les économies du futur et les nouvelles générations (NexGen), autant de leviers essentiels pour bâtir une économie mondiale solide et équilibrée. L’événement réunira de nouveau des décideurs, des chefs d’entreprise et des innovateurs du monde entier pour élaborer des solutions concrètes favorisant la croissance économique et la préparation collective face aux défis globaux.

De son côté, Sultan bin Saeed Al Mansoori, président des Chambres de commerce de Dubaï, a affirmé : « Le paysage mondial de l’investissement se trouve à un tournant décisif. Cette période exige l’adoption de nouvelles approches, la création d’environnements économiques dynamiques favorisant l’innovation et l’intégration des principes de durabilité globale. Il est également nécessaire de renforcer le dialogue international et la coopération entre les secteurs public et privé pour remodeler l’économie mondiale et bâtir des écosystèmes d’investissement prêts pour l’avenir. »

Il a ajouté que la participation des Chambres de commerce de Dubaï à cet événement vise à stimuler un dialogue constructif et à élargir la coopération économique avec les marchés du monde entier, en appui aux objectifs de développement des Émirats arabes unis.

Pour sa part, Dawood Al Shezawi, président de la AIM Global Foundation, a indiqué : « La dernière édition du AIM Congress a enregistré une participation record, avec plus de 15 800 délégués venus de 181 pays, traduisant la confiance croissante de la communauté internationale envers ce sommet, devenu une plateforme de référence pour orienter les investissements mondiaux. »

Il a ajouté que la fondation continuera d’élargir ses partenariats avec les principales organisations internationales et de proposer un contenu de qualité pour répondre aux défis économiques mondiaux, tout en renforçant la préparation des économies aux investissements du futur.