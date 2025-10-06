L’équipe UAE Team Emirates–XRG signe trois victoires majeures

ABOU DHABI, 6 octobre 2025 (WAM) — L’équipe UAE Team Emirates–XRG a vécu une nouvelle journée historique, marquée par trois performances majeures : Tadej Pogačar a conquis le titre de champion d’Europe sur route, Brandon McNulty a confirmé sa victoire finale au Tour de Croatie (CRO Race), tandis qu’Adam Yates s’est imposé en solitaire lors de la Coppa Agostoni en Italie.

Représentant la sélection nationale slovène, Tadej Pogačar a livré une démonstration exceptionnelle lors des Championnats d’Europe sur route, lançant une attaque décisive à 75 kilomètres de l’arrivée. Il a dominé la course de bout en bout, franchissant la ligne en vainqueur pour décrocher la médaille d’or continentale, ajoutant ainsi un nouveau titre prestigieux à son palmarès, quelques semaines après son titre mondial.

En Italie, Adam Yates a remporté avec brio la Coppa Agostoni, après la malchance de son compagnon d’échappée Carlos Canal, victime d’une crevaison à 17 km du but. Resté seul en tête, le coureur britannique a géré son effort avec maîtrise pour s’imposer en solitaire, tandis que Simone Velasco s’est adjugé la troisième place au sprint derrière.

De son côté, Brandon McNulty a assuré sa victoire finale au Tour de Croatie, lors d’une dernière étape disputée sous la pluie, sur un parcours glissant et exigeant à travers les rues de Zagreb. Grâce à l’avance obtenue lors de sa victoire en solitaire sur la quatrième étape, il a pu contrôler la course jusqu’à l’arrivée, évitant les chutes et conservant son maillot de leader.

Enfin, Rui Oliveira a également contribué aux succès de l’équipe tout au long de la semaine, notamment grâce à une belle deuxième place lors de la cinquième étape.

Ces trois performances confirment la forme remarquable et la domination croissante de l’équipe UAE Team Emirates–XRG sur la scène cycliste internationale, illustrant la profondeur de son effectif et la cohérence de sa stratégie victorieuse.