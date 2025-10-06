Le Kazakhstan nomme la Dr Ebtesam Almazrouei, experte émirienne en IA, au Conseil présidentiel pour l’intelligence artificielle

ABOU DHABI, le 6 octobre 2025 (WAM) – Dr Ebtesam Al Mazrouei, présidente de l’Initiative AI for Good Impact des Nations Unies et éminente experte émirienne en intelligence artificielle, a été nommée membre du Conseil de l’intelligence artificielle du Kazakhstan, présidé par le président de la République du Kazakhstan. Cette distinction vient couronner ses contributions internationales remarquables dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Le Conseil réunit un ensemble prestigieux de 16 des plus grands spécialistes mondiaux de l’intelligence artificielle, issus des milieux universitaires, scientifiques et technologiques les plus reconnus.

La nomination de la Dr Al Mazrouei consacre son rôle de pionnière mondiale de l’intelligence artificielle, illustrant l’excellence du savoir-faire émirien et confirmant la position des Émirats arabes unis parmi les principaux acteurs de la gouvernance et de l’innovation technologique à l’échelle mondiale.

En tant que membre du Conseil, la Dr Al Mazrouei contribuera à l’élaboration de politiques prospectives en matière d’intelligence artificielle et participera à la conception de solutions technologiques novatrices aux côtés de figures de renommée internationale telles que John Hopcroft, lauréat du prix Turing et éminent informaticien, et Peter Norvig, ancien directeur de la recherche chez Google et chercheur à l’Institut de l’intelligence artificielle centrée sur l’humain de l’Université Stanford.

Le Conseil comprend également plusieurs personnalités de premier plan, dont Kai-Fu Lee, fondateur et PDG de Sinovation Ventures et de 01.AI ; Joichi Ito, président de l’Institut de technologie de Chiba et expert en cybersécurité ; Laura Tyson, professeure émérite d’économie à l’Université de Californie à Berkeley ; ainsi que Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des applications du travail à distance.

Plus tôt cette année, la Dr Al Mazrouei a été classée parmi les 100 leaders mondiaux de l’intelligence artificielle par H2O.ai, en reconnaissance de son rôle déterminant dans la promotion d’une IA éthique et responsable au service du progrès sociétal. Elle a également été distinguée comme l’une des femmes les plus influentes au monde dans le domaine de l’IA, lauréate du prix Women in Tech®️ MENA, et figure parmi les “UAE Women Pioneers 2025”.

Actuellement, la Dr Ebtesam Al Mazrouei est directrice exécutive du Bureau de l’intelligence artificielle et des technologies avancées au sein du Département des finances d’Abou Dhabi. Elle préside par ailleurs l’Initiative AI for Good Impact des Nations Unies, siège au conseil d’administration de l’Université américaine de Charjah (AUS) et fait partie du Conseil pour le développement de l’intelligence artificielle du Kazakhstan.

Avant d’occuper ces fonctions, elle a dirigé le Technology Innovation Institute (TII) en tant que directrice exécutive et chercheuse principale en intelligence artificielle, où elle a fondé l’AI Cross-Center Unit (AICCU) et supervisé la création de modèles d’IA emblématiques tels que la famille Falcon (7B, 40B et 180B) et NOOR, le premier et plus grand modèle linguistique arabe.

Ses contributions exceptionnelles dans la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat illustrent l’engagement des Émirats arabes unis à promouvoir le développement durable grâce aux technologies avancées et à renforcer la coopération mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle.