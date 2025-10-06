L’École numérique, le CERT et Agricolleges International signent un accord pour renforcer l’initiative « SkillED Academies »

DUBAÏ, le 6 octobre 2025 (WAM) – L’École numérique, l’une des initiatives mondiales de la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), et le Centre of Excellence for Applied Research and Training (CERT), partenaire de mise en œuvre et de savoir du programme SkillED Academies, ont signé un protocole d’accord tripartite avec Agricolleges International, leader mondial de la formation agricole. Cet accord vise à renforcer les programmes de l’académie de l’agriculture au sein de l’initiative.

Dans le cadre de cet accord, le contenu éducatif numérique d’Agricolleges sera intégré aux programmes de l’académie agricole, offrant ainsi aux jeunes la possibilité d’acquérir des compétences pratiques en adéquation avec les besoins du marché du travail, tout en encourageant l’entrepreneuriat et la création d’emplois.

Le Dr Waleed Al Ali, secrétaire général de l’École numérique, a déclaré : « L’initiative SkillED Academies prolonge la vision de l’École numérique, qui consiste à rendre l’éducation de qualité accessible à tous. Ce partenariat contribue à doter les jeunes du savoir et des compétences nécessaires pour innover et créer des solutions génératrices d’emplois au service de leurs communautés et de leurs économies. »

De son côté, Mohammed Gheyath, directeur général du CERT, a souligné : « Ce partenariat avec Agricolleges représente une étape importante dans le soutien à l’initiative SkillED Academies. Il nous permettra d’offrir un contenu éducatif de niveau international dans des domaines clés tels que l’agriculture et la gestion des entreprises, tout en appuyant les efforts de développement durable. »

Pour sa part, Wynand Espach, directeur de l’exploitation et cofondateur d’Agricolleges International, a déclaré : « En dotant les jeunes des bonnes compétences, d’un esprit d’entreprise et d’une connaissance approfondie des pratiques agricoles, ce partenariat ouvrira la voie à leur réussite dans le secteur agricole. Ensemble, nous visons à former une génération capable de contribuer à la sécurité alimentaire, au développement rural et à la croissance durable à travers le monde, tout en faisant de l’agriculture un choix de carrière attractif et porteur d’avenir. »