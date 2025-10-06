Le premier Forum parlementaire législatif débute demain à Abou Dhabi

ABOU DHABI, le 6 octobre 2025 (WAM) – Le premier Forum parlementaire législatif, organisé par le Conseil national fédéral (CNF), s’ouvrira demain à Abou Dhabi.

L’événement réunira les représentants des conseils législatifs des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que des responsables d’autorités locales, des institutions juridiques et judiciaires, des établissements universitaires et des dirigeants spécialisés dans le domaine de l’intelligence artificielle à travers le pays.

En marge du forum, une exposition sur les technologies de l’intelligence artificielle sera organisée en collaboration avec la Police d’Abou Dhabi, afin de mettre en lumière les dernières innovations dans le domaine de la sécurité intelligente et de la gouvernance numérique.

Les travaux du forum seront ouverts par Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral, suivi d’interventions de Jassem Mohammed Albudaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, et de Martin Chungong, secrétaire général de l’Union interparlementaire.

Ce forum constituera une plateforme de dialogue et d’échange d’idées autour du développement d’une législation moderne et efficace, notamment dans le domaine en pleine évolution de l’intelligence artificielle. Il vise à renforcer la coopération entre les parlementaires, les experts et les juristes, tout en promouvant l’innovation et en consolidant les pratiques législatives au service du progrès et du bien-être des sociétés.