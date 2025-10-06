NYU Abou Dhabi lance un nouveau master interdisciplinaire en science des données et intelligence artificielle

ABOU DHABI, le 6 octobre 2025 (WAM) – L’Université de New York à Abou Dhabi (NYUAD) a annoncé le lancement d’un nouveau Master en science des données interdisciplinaires et intelligence artificielle (MIDSAI), renforçant ainsi son portefeuille croissant de programmes de troisième cycle et consolidant son rôle dans le développement de l’économie de la connaissance des Émirats arabes unis.

Conçu comme un programme de deux ans, axé sur la recherche, le MIDSAI offre une formation approfondie en science des données et intelligence artificielle, en s’appuyant sur l’excellence reconnue de NYU, classée 17e au niveau mondial en informatique et IA par QS.

Par nature interdisciplinaire, ce programme permettra aux étudiants de se spécialiser dans des domaines émergents tels que l’informatique de la santé, le traitement automatique du langage naturel en arabe, l’éthique et l’IA responsable, les sciences sociales computationnelles, l’interaction homme-machine et la mobilité urbaine.

En tirant parti du réseau mondial de NYU, les étudiants auront l’opportunité de s’engager dans des projets à impact local et international, tout en intégrant les dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la science des données. Les candidatures au programme sont désormais ouvertes, la première promotion étant attendue pour la rentrée de l’automne 2026.

Parallèlement, NYUAD a accueilli la première cohorte de son doctorat en astrophysique et systèmes spatiaux (PASS), le premier du genre aux Émirats arabes unis et dans la région. Cette promotion inaugurale compte six étudiants, dont la moitié sont des Émiratis, reflétant l’engagement croissant de l’Université dans la formation de compétences nationales dans des domaines stratégiques, notamment le secteur spatial.

Fabio Piano, vice-chancelier par intérim de NYUAD, a déclaré : « L’enseignement supérieur est au cœur du nouveau chapitre de NYU Abou Dhabi. Avec le lancement du MIDSAI, le succès du programme PASS et l’expansion de Stern à NYU Abou Dhabi à travers le MBA d’un an et le nouvel Executive MBA, nous sommes fiers de proposer des programmes qui répondent aux besoins de l’économie mondiale tout en s’alignant sur la vision des Émirats pour l’innovation et le développement des talents. »

Il a ajouté : « NYU Abou Dhabi a été créée avec pour ambition de bâtir un monde plus collaboratif, et nos programmes de troisième cycle poursuivent cette mission. En élargissant notre offre, nous amplifions également notre impact grâce à la recherche de pointe, à notre réseau mondial et à une communauté d’étudiants et d’anciens élèves qui contribuent activement au progrès local et international. »