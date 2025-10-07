L’Autorité de l’environnement et des zones protégées de Charjah participera au Congrès mondial de la nature de l’UICN

CHARJAH, le 7 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de l’environnement et des zones protégées de Charjah (EPAA) a annoncé sa participation au Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui se tiendra à Abou Dhabi du 9 au 13 octobre. Organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), cet événement constitue une plateforme mondiale majeure dédiée aux enjeux environnementaux et à la préservation de la biodiversité.

L’EPAA présentera un pavillon interactif innovant mettant en lumière les réalisations marquantes de l’émirat dans le domaine de la protection de l’environnement et de la conservation de la faune. Les visiteurs y découvriront une expérience immersive illustrant les 13 réserves naturelles de Charjah et divers centres éducatifs, ainsi qu’une série d’ateliers scientifiques spécialisés et de communications de recherche destinés à renforcer la coopération internationale en matière de durabilité environnementale.

L’un des volets phares du pavillon sera consacré au Programme de réponse aux échouages de Charjah, qui joue un rôle essentiel dans le sauvetage et la réhabilitation d’espèces marines en détresse.

Le pavillon mettra également en avant le Centre d’élevage pour la faune arabe menacée d’extinction, un pôle majeur dédié à la conservation du léopard d’Arabie, une espèce gravement menacée. L’EPAA supervise l’Initiative de conservation du léopard d’Arabie, axée sur l’élevage en captivité et la réintroduction progressive de ces félins dans leur habitat naturel.

La participation de l’EPAA mettra aussi en valeur la réserve naturelle de l’île de Sir Bu Nair, reconnue comme l’un des joyaux environnementaux de la région. Cette île abrite un écosystème riche composé de récifs coralliens, de tortues marines et d’oiseaux rares.

Parallèlement, l’EPAA organisera plusieurs ateliers scientifiques et présentera des travaux de recherche portant sur des thèmes clés tels que la durabilité des écosystèmes, la restauration des habitats et la protection des espèces menacées. Ces initiatives visent à encourager l’échange de connaissances et à renforcer la coopération internationale en matière de conservation et de gestion durable de l’environnement.