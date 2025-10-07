Le Salon des parfums et du oud des Émirats consolide son statut de plateforme mondiale de référence du secteur des fragrances

CHARJAH, le 7 octobre 2025 (WAM) – La troisième édition du Salon des parfums et du oud des Émirats connaît une forte participation des principaux fabricants, commerçants et marques de parfums des Émirats arabes unis et du Golfe, confirmant son statut de plateforme internationale majeure du secteur des fragrances.

Organisé par Expo Sharjah avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah (SCCI), l’événement se tiendra jusqu’au 12 octobre.

Les stands des exposants du CCG attirent déjà des milliers de visiteurs désireux de découvrir une vaste sélection de parfums haut de gamme, d’ouds raffinés et d’encens de prestige.

De grandes maisons de parfumerie et des détaillants de renom du Golfe rivalisent d’innovation avec de jeunes créateurs pour présenter des collections exclusives qui marient héritage et modernité. L’exposition offre ainsi aux visiteurs une occasion unique d’explorer un large éventail de parfums émiratis et du Golfe, enrichis de senteurs patrimoniales et de bois précieux.

Sultan Shattaf, directeur commercial du Centre Expo Sharjah, a souligné que la forte participation enregistrée lors de cette troisième édition, notamment de la part des principaux producteurs de parfums du Golfe, confirme l’influence régionale croissante du salon et son rôle stratégique dans la croissance du secteur.

« La participation des grandes marques du Golfe spécialisées dans le parfum et le oud renforce la compétitivité du salon, en conjuguant savoir-faire artisanal inspiré de l’héritage et innovation moderne. Cette synergie consolide la position de l’événement comme plateforme commerciale complète répondant aux attentes des consommateurs et des professionnels », a-t-il ajouté.