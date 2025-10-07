CSG établira sa première usine de fabrication de verre écoénergétique à Abou Dhabi

ABOU DHABI, le 7 octobre 2025 (WAM) – Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD Group) a annoncé que China Southern Glass (CSG), l’un des leaders mondiaux dans le domaine du verre écoénergétique et des matériaux avancés, établira sa première usine de fabrication intelligente à l’étranger aux Émirats arabes unis.

Ce projet, d’un investissement total de 300 millions d’AED, sera implanté dans la zone industrielle ICAD 1 à Mussafah et créera 400 emplois spécialisés et techniques, soutenant ainsi la stratégie de l’émirat visant à stimuler la croissance industrielle et à diversifier son économie.

Occupant une parcelle de 95 000 mètres carrés, l’installation servira de siège régional pour la production de verre à haute performance énergétique. Une fois opérationnelle, l’usine produira plus de 5 millions de mètres carrés de verre à revêtement, feuilleté et isolant par an, destinés aux projets de construction et d’infrastructure aux Émirats arabes unis, dans le Golfe, en Europe, en Afrique et aux États-Unis.

Abdullah Al Hameli, PDG des Zones économiques et franches du groupe AD Ports, a déclaré : « Cet investissement de CSG constitue un vote de confiance fort envers la stratégie industrielle d’Abou Dhabi et le rôle de KEZAD en tant que pôle de fabrication avancée. En créant des centaines d’emplois et en localisant la production de verre de haute qualité, ce projet consolidera la base industrielle d’Abou Dhabi, réduira la dépendance aux importations et ouvrira de nouvelles perspectives sur l’ensemble de la chaîne de valeur. »

Il a ajouté : « Les entreprises internationales et régionales leaders dans le développement durable choisissent KEZAD pour renforcer leur présence au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Les opérations de CSG à Abou Dhabi favoriseront la production de verre écoénergétique au service du secteur de la construction, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de bâtiments verts et d’énergie propre. »

De son côté, Wenxin Wang, vice-président et directeur financier du groupe CSG, a souligné : « Abou Dhabi offre une plateforme idéale pour la première implantation industrielle de CSG au Moyen-Orient. Grâce à KEZAD Group, nous bénéficions d’infrastructures de classe mondiale, de capacités logistiques avancées et d’un accès stratégique aux marchés régionaux et internationaux.

Nos verres à économie d’énergie, déjà présents dans des monuments emblématiques à travers le monde, seront désormais produits dans une usine dotée de lignes de production entièrement automatisées et numérisées, intégrant les technologies de revêtement les plus avancées du secteur. Ce site fournira un verre écoénergétique de première qualité pour les Émirats et le Golfe, tout en contribuant au développement durable de l’économie industrielle locale. »

L’usine d’Abou Dhabi, dotée de lignes de production automatisées et intelligentes, utilisera des technologies de pointe en matière de revêtement. Elle devrait entrer en service fin 2026, fournissant aux promoteurs locaux un approvisionnement fiable en verre fabriqué aux Émirats arabes unis et réduisant la dépendance régionale aux importations.