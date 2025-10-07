Les Émirats arabes unis participent aux réunions ministérielles conjointes CCG–UE

KOWEÏT, le 7 octobre 2025 (WAM) – Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État, a conduit la délégation des Émirats arabes unis aux réunions ministérielles conjointes entre le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’Union européenne (UE), organisées par l’État du Koweït les 5 et 6 octobre.

Le 5 octobre, Al Marar a pris part au deuxième Forum ministériel de haut niveau sur la sécurité régionale et la coopération, qui a examiné les derniers développements en matière de sécurité régionale et exploré les moyens de renforcer la coopération.

Le lendemain, il a participé à un petit-déjeuner de travail réunissant les chefs de délégation du CCG et de l’Union du Benelux, avant d’assister à la 29e réunion ministérielle conjointe CCG–UE, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et à la promotion des priorités communes.

Les réunions ont mis en évidence la volonté des deux parties de consolider leur partenariat stratégique et d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’économie et des énergies renouvelables. Elles ont également souligné l’importance de renforcer les efforts conjoints de lutte contre le changement climatique, de développer la coopération en matière d’aide humanitaire et de développement, ainsi que de coordonner les positions sur les questions internationales clés afin de promouvoir la sécurité, la paix et le développement durable.

En marge des réunions, Al Marar a rencontré plusieurs chefs de délégation de l’Union européenne pour examiner les moyens de développer davantage les relations bilatérales et la coopération dans divers secteurs.