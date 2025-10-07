La Banque mondiale relève ses prévisions de croissance pour la région du Moyen-Orient en 2025

WASHINGTON, le 7 octobre 2025 (WAM) – La Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance pour la région englobant le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan (MENAAP) pour l’année 2025, tout en révisant légèrement à la baisse ses projections pour l’année suivante, en raison des défis économiques mondiaux et de l’instabilité politique, selon l’agence Reuters.

L’institution financière internationale, basée à Washington, anticipe désormais une croissance moyenne du PIB régional de 2,8 % cette année, contre 2,6 % dans ses prévisions d’avril. Cette amélioration s’explique par une reprise plus rapide qu’attendue des activités économiques dans les États du Golfe, à la suite de la levée progressive des réductions de production pétrolière, ainsi que par la solide performance des secteurs non pétroliers.

Le rapport indique toutefois que les pays exportateurs de pétrole en développement devraient connaître un net ralentissement, en raison des perturbations liées aux conflits et des ajustements à la baisse de la production pétrolière.

Selon la Banque mondiale, l’économie iranienne devrait se contracter de 1,7 % en 2025 et de 2,8 % en 2026, marquant un renversement brutal par rapport à la croissance de 0,7 % prévue en avril dernier pour 2026.