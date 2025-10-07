GITEX GLOBAL 2025 réunit les entreprises mondiales les plus avancées en intelligence artificielle et en technologies

DUBAÏ, le 7 octobre 2025 (WAM) – La 45e édition de GITEX GLOBAL 2025, le plus grand salon mondial consacré à la technologie et à l’intelligence artificielle (IA), mettra en lumière les dernières avancées dans les domaines de la biotechnologie, de l’intelligence artificielle physique, de l’informatique quantique, des semi-conducteurs et des centres de données.

L’événement se tiendra du 13 au 17 octobre au Dubai World Trade Centre, réunissant plus de 6 800 entreprises technologiques et 2 000 start-up issues de 180 pays, en présence des plus grands innovateurs mondiaux qui façonnent la prochaine phase de développement de l’infrastructure de l’IA.

Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le marché mondial de l’intelligence artificielle devrait atteindre 4 800 milliards de dollars d’ici 2033. Dans ce contexte de croissance exponentielle, GITEX GLOBAL 2025 s’impose comme un catalyseur essentiel pour le déploiement de l’IA dans les secteurs stratégiques.

Les géants mondiaux de la technologie — Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens et Snowflake — seront à l’honneur. De nouveaux participants présenteront également leurs innovations, parmi lesquels Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia et Tenstorrent.

En parallèle, Expand North Star, vitrine mondiale des start-up, se tiendra du 12 au 15 octobre à Dubaï Harbour, sous l’égide de la Chambre de l’économie numérique de Dubaï. Pour sa 10e édition, l’événement rassemblera 2 000 start-up prometteuses et 1 200 investisseurs gérant un portefeuille combiné de 1 100 milliards de dollars d’actifs.

Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive du DWTC, organisateur de GITEX, a déclaré : « Les secteurs stratégiques tels que les centres de données, la biotechnologie, l’informatique quantique et la robotique sont aujourd’hui au croisement de l’ingéniosité de l’IA et des grands défis de l’humanité. GITEX GLOBAL 2025 insuffle un nouvel élan à ces technologies transformatrices et demeure un moteur du progrès fondé sur l’innovation. »

Cette édition enregistre une participation internationale record, avec le Brésil comme pays partenaire et la présence de délégations majeures venues de Serbie, du Pakistan, du Canada, du Chili, de l’Équateur, de l’Espagne et de la Turquie, entre autres.

Les investissements mondiaux dans les centres de données devraient dépasser 500 milliards de dollars en 2025. Le fonds O’Leary Ventures y dévoilera son projet de plus grand parc industriel de centres de données dédiés à l’IA au monde, situé au Canada.

Côté biotechnologie, les percées en matière d’édition génétique, de vaccins à ARNm et de traitements assistés par l’IA devraient porter les dépenses mondiales du secteur à 1 700 milliards de dollars l’an prochain.

Parmi les conférenciers de renom figurent Trevor Martin, PDG de Mammoth Biosciences, qui présentera la technologie CRISPR utilisée pour traiter les maladies génétiques, et Matt Angle, PDG de Paradromics, à l’origine du premier implant cérébral connecté au monde.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle physique, Tensor présentera la première voiture robotisée personnelle, tandis que K2 dévoilera de nouveaux humanoïdes et véhicules industriels autonomes. Le marché mondial de la robotique basée sur l’IA devrait quadrupler pour atteindre 94 milliards de dollars d’ici 2031.

Sur le plan de l’informatique quantique, IBM présentera son Quantum System Two, étape clé vers des systèmes tolérants aux pannes à grande échelle, tandis que PsiQuantum et IONQ détailleront les avancées vers la souveraineté quantique.

Le fabricant de processeurs AMD exposera ses GPU Instinct™ et CPU EPYC™, conçus pour les charges de travail d’IA les plus exigeantes.

Jim Keller, PDG de Tenstorrent, expliquera comment les semi-conducteurs deviennent un levier géopolitique déterminant à travers sa conférence intitulée « Taking Control of Your Sovereign AI Future ».

Enfin, Expand North Star réunira plus de 40 licornes technologiques, dont Cerebras avec le plus grand superordinateur d’IA au monde (en partenariat avec G42), Fluidstack avec le premier superordinateur d’IA décarboné d’un gigawatt, et Xpanceo, qui dévoilera cinq prototypes de lentilles de contact intelligentes alimentées par l’IA, ouvrant de nouvelles perspectives dans la réalité augmentée, la santé et les technologies grand public.