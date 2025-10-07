Le Secrétariat général du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme organise une retraite nationale sur la stratégie 2024–2027

DUBAÏ, le 7 octobre 2025 (WAM) – Le Secrétariat général du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales (NAMLCFTC) a organisé à Dubaï une retraite nationale consacrée à la Stratégie des Émirats arabes unis pour la LBC/FT/FP (lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération), en collaboration avec Strategy& et PwC.

L’événement a réuni plus de 50 hauts responsables issus des autorités fédérales et locales, pour évaluer la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2024–2027, adoptée par le Cabinet des Émirats arabes unis le 2 septembre 2024.

Cette stratégie définit en détail la feuille de route du pays pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et celui de la prolifération, tout en garantissant une pleine conformité avec les normes du Groupe d’action financière (GAFI). Elle illustre l’engagement durable des Émirats arabes unis à protéger l’intégrité du système financier mondial.

Articulée autour de quatre piliers stratégiques et onze objectifs nationaux — renforcement de la supervision et de l’application des lois, amélioration de la coordination nationale, approfondissement de la coopération internationale, et intégration de l’innovation et des technologies — la stratégie 2024–2027 a permis de consolider un système pérenne et efficace. Elle demeure une feuille de route unifiée pour l’ensemble des autorités compétentes, garantissant une mise en œuvre harmonisée à l’échelle gouvernementale.

La retraite a également marqué le lancement des préparatifs de la stratégie 2027–2030. Les participants ont procédé à une évaluation des progrès réalisés et des défis rencontrés au titre de la stratégie actuelle, tout en définissant les premières priorités destinées à transformer les objectifs politiques en actions mesurables et concrètes.

Le programme, organisé au PwC Dubai Experience Centre, combinait des séances plénières et des ateliers spécialisés portant sur des thématiques clés : le financement de la prolifération, les rançongiciels, la criminalité fiscale, les demandes d’échange d’informations, la cybersécurité, la blockchain, le jeu et les casinos, ainsi que les actifs virtuels. Les discussions ont également permis de tirer les enseignements des juridictions évaluées par le GAFI et d’analyser les risques émergents liés à la criminalité financière mondiale.

Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Al Katheeri, directeur du Département de la coordination et du suivi national, a souligné l’approche unifiée du pays : « Nous agissons comme une seule équipe nationale, unie par un objectif commun : servir les Émirats arabes unis. Notre mission est de transformer la stratégie en actions tangibles, fondées sur la transparence et des résultats mesurables au regard des standards internationaux. Cette retraite a été l’occasion de dresser le bilan de nos réalisations et de définir des priorités claires pour le prochain cycle stratégique, garantissant ainsi la continuité, la responsabilité et l’excellence. La participation de plus de 50 hauts responsables illustre la solidité de notre système et la détermination du pays à protéger les Émirats et le système financier mondial. »

Les travaux ont abouti à trois conclusions clés destinées à renforcer le cadre national de lutte contre la criminalité financière : Accélérer la mise en œuvre du Plan d’action national, grâce à des cycles stratégiques plus agiles, une collaboration interinstitutionnelle renforcée et des mécanismes de partage de données améliorés.

Définir des actions de suivi concrètes, incluant la révision des soumissions au GAFI, l’alignement sur l’Évaluation nationale des risques et la conduite d’exercices de simulation pour tester la résilience du dispositif.

Élaborer une vision stratégique pour 2027–2031, établissant les fondations de la future stratégie nationale LBC/FT/FP et réaffirmant la détermination des Émirats à renforcer leur leadership mondial dans la lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme.