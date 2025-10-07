L’ECAE présente ses innovations éducatives propulsées par l’intelligence artificielle à GITEX Global 2025

DUBAÏ, le 7 octobre 2025 (WAM) – Le Collège émirien pour l’enseignement avancé (ECAE) a annoncé sa participation à GITEX Global 2025, le plus grand salon mondial dédié à la technologie et à l’intelligence artificielle, qui se tiendra du 13 au 17 octobre au Dubai World Trade Centre.

Le Collège représentera le leadership éducatif de l’émirat d’Abou Dhabi au sein du pavillon du gouvernement d’Abou Dhabi.

La présence de l’ECAE à GITEX Global 2025 mettra en avant ses initiatives et programmes pionniers dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à l’éducation, ainsi que plusieurs projets novateurs développés par ses étudiants. Cette participation illustre le rôle du Collège en tant que pôle d’excellence académique et centre d’innovation pour l’autonomisation éducative, tant au niveau national qu’international.

Un des points forts de la participation de l’ECAE sera la série d’ateliers “AI for Educators”, destinée à 500 enseignants des écoles publiques des Émirats arabes unis. Organisés en collaboration avec le ministère de l’Éducation (MOE) et animés par des formateurs spécialisés du Centre d’éducation continue de l’ECAE, ces ateliers offriront une formation pratique sur l’intégration des outils et technologies d’IA dans l’enseignement en classe.

Trois ateliers seront organisés chaque jour, d’une durée de quatre heures chacun, au pavillon du gouvernement d’Abou Dhabi. Cette initiative s’inscrit dans la vision “Nous, les Émirats 2031” et la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle, visant à doter les enseignants des compétences nécessaires pour piloter l’avenir de l’apprentissage à l’ère numérique.

Ces programmes témoignent de l’engagement du Collège à former des enseignants prêts pour l’avenir, capables de concevoir des solutions concrètes pour renforcer le système éducatif des Émirats et contribuer à l’épanouissement des communautés scolaires du pays.

Outre ses ateliers et présentations étudiantes, l’ECAE mettra à profit la plateforme internationale de GITEX Global pour renforcer la coopération avec ses partenaires locaux et mondiaux, signer de nouvelles alliances académiques et industrielles, et promouvoir l’échange des meilleures pratiques en matière de technologies éducatives.

La Dre May Laith Al Taee, vice-chancelière de l’ECAE, a déclaré : « Notre participation à GITEX Global 2025 reflète la vision de notre direction visant à autonomiser les enseignants grâce à l’IA et aux technologies émergentes. En alignement avec les priorités nationales d’Abou Dhabi et des Émirats arabes unis pour l’intégration de l’IA dans l’éducation, nous nous engageons à préparer les enseignants à utiliser l’intelligence artificielle de manière éthique, responsable et efficace, afin qu’ils deviennent les moteurs de l’innovation et du succès des élèves dans un environnement numérique en constante évolution. »

Pour sa part, Hamad Mohamed Al Kaabi, vice-chancelier adjoint du Centre d’éducation continue, a souligné : « Grâce à nos ateliers spécialisés et à la présentation des innovations de nos étudiants, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un écosystème éducatif tourné vers l’avenir, conforme à la vision des Émirats d’une économie du savoir fondée sur l’innovation et les technologies avancées. Investir dans les enseignants, c’est investir directement dans les générations futures. »

Il a ajouté que la participation de l’ECAE à GITEX vise à présenter des solutions innovantes et pratiques destinées à renforcer les compétences numériques des enseignants et à consolider le leadership des Émirats arabes unis dans le domaine de la technologie éducative et de l’innovation en apprentissage.